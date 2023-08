Alexander Zapf gelingt mit Eintracht Hagen II Start nach Maß

Lage. Trainer Alexander Zapf feiert mit Handball-Oberligist VfL Eintracht Hagen II einen hohen Sieg in Hörste. Dieses Fazit zog der neue Coach.

Gelungener Einstand für den neuen Trainer Alexander Zapf: Die Reserve des VfL Eintracht Hagen hat zum Saisonauftakt der Handball-Oberliga einen ungefährdeten 35:25 (14:9)-Sieg beim Aufsteiger TG Hörste eingefahren. Topwerfer der Partie war Jaap Beemsterboer mit neun Toren.

Das Fazit von Zapf

„Ein bisschen Anspannung war da, daher bin ich erleichtert, dass wir zum Auftakt direkt einen klaren Sieg feiern konnten“, resümierte Zapf. „Wir sind alle zufrieden. Die Zehn-Tore-Differenz ging auch in Ordnung. Nichtsdestotrotz gibt es bei uns einige Stellschrauben, an denen wir noch drehen müssen“, wollte der neue Trainer nicht zu euphorisch werden.

Die Grün-Gelben hatten am 1. Spieltag weitgehend alles im Griff. In der siebten Spielminute glichen die Gastgeber letztmalig in dieser Partie zum 4:4 aus, danach übernahm die Eintracht nach und nach die Spielkontrolle. In der 30. Minute traf der gut aufgelegte Luca Richter zum 14:9-Halbzeitstand aus Hagener Sicht. In der zweiten Hälfte kam Aufsteiger Hörste lediglich auf 17:23 (46.) heran, mehr war für die „Rothosen“ nicht drin.

VfL Eintracht Hagen II: Umijego, Haak (1), Sagner, Pallasch, Beemsterboer (9/1), Knutzen, Bednar, Boekenkamp (1), Meier (5), Panisic (5), Funke (7), Schneider (4), Richter (3/3).

