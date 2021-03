Angebot des TuS Ende wird rege genutzt

Herdecke/Wetter. Das Angebot des TuS Ende an Online-Kursen wird rege genutzt, bisher machten fast 400 Mitglieder mit.

Eine erste Erfolgsbilanz des Online-Trainings für seine Mitglieder, das man seit dem 1. Februar anbietet, zieht der TuS Ende. Schnell erweiterte der Verein das anfängliche Angebot von sechs auf zehn Kurse, im Verlaufe des Februars nahmen insgesamt 285 Mitglieder daran teil. „Das zeigt, wie gern doch in diesen Zeiten der Wunsch besteht, Sport zu machen, und wie sehr soziale Kontakte in unseren Trainingsgruppen vermisst werden“, sagte Initiator Klaus Kremer und ergänzte: „Bereits in der ersten März-Woche nutzten 100 Mitglieder das Kursangebot. Ein toller Wert!“

Welche Online-Kurse am Dienstag von den heimischen Sportvereine und Fitness-Studios geboten werden:

Der TSV Herdecke hat Pilates Workout bei Nicole (9 – 10 Uhr), Linedance bei Doro (16.30 - 17.30 Uhr), Yoga bei Torsten (17 - 18.30 Uhr), Leichtathletik Jugendliche bei Markus (17.45 – 18.45 Uhr) und Qi Gong bei Susanne (19 – 20. 30 Uhr) im Angebot. TSV-Mitglieder können sich über die jeweiligen Übungsleiter oder über die Geschäftsstelle per Email (kontakt@tsv-herdecke.de) anmelden, auch Nicht-Mitglieder können hineinschnuppern. Der TuS Ende bietet Gymnastik mit Brigitte (19.30 – 20.30 Uhr). Mitglieder wenden sich per E-Mail an die info@tusende.de oder informieren sich bei den Übungsleitern. Beim TV Volmarstein gibt es Hula-Hoop-Fitness mit Kea (18 Uhr), Infos gibt es unter info@tv-volmarstein.de.

Bei Clever Fit in Herdecke steht heute „Bauch, Beine, Po“ mit Anna um 17.30 Uhr an. Mitglieder können sich per Zoom wenige Minuten vor Kursbeginn einloggen. Bei „Phönix Fitness“ in Herdecke steht um 19 Uhr der Kurs „Beastmode“ an. Der Kurs ist für Mitglieder kostenlos, Nicht-Mitglieder können für neun Euro teilnehmen (Anmeldung per Instagram oder Facebook). Das McShape Wetter bietet in Kooperation mit MC Shape Pfalzgrafenweiler von 18.30 - 19.30 Uhr „Bodystyling und Rückenfit“ (Zoom-ID bei Facebook oder Instagram).

Hier wollen wir täglich über Online-Kurse berichten. Sportvereine und Fitness-Studios können uns unter wetter-sport@westfalenpost.de informieren.