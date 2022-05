Antwi-Adjei: Erneute Nominierung für die Nationalmannschaft

Bochum. Die Saison mit Erstligist VfL Bochum hat Christopher Antwi-Adjei beendet, nun läuft der Hagener für die ghanaische Nationalmannschaft auf.

Für Fußballprofi Christopher Antwi-Adjei (28) ist zwar die Saison in der Bundesliga beendet, doch der gebürtige Hagener hat noch keine Zeit für Urlaub: Mit der ghanaischen Nationalmannschaft nimmt er am Kirin Cup teil – und trifft dort vielleicht schon bald auf seinen Mannschaftskollegen vom VfL: Zumindest ist die Partie zwischen Shana und Japan, wo Bochums Takuma Asano nominiert wurde, für den 10. Juni terminiert.

Die japanische Nationalmannschaft wird sich mit Länderspielen gegen Paraguay (2. Juni, in Sapporo) und Brasilien (6. Juni, Tokio) auf das Traditionsturnier vorbereiten. Ghana hingegen muss zuvor noch in zwei Qualifikationsspielen zum Afrika-Cup gegen Madagaskar und in der Zentralafrikanischen Republik antreten. Christopher Antwi-Adjei ist allerdings nur für die Spiele im Kirin Cup nominiert.

Der Sieger aus der Partie zwischen Japan und Ghana spielt anschließend gegen den Sieger der Partie Tunesien gegen Chile das Finale, die Verlierer bestreiten das Spiel um Platz 3. Beide Partien werden am 14. Juni in Osaka ausgetragen. Der Kirin Cup ist ein jährlich stattfindendes Fußball-Einladungsturnier der japanischen Bierbrauerei Kirin Brewery.

Schon 2019 wurde Antwi-Adjei erstmals zur Nationalmannschaft berufen: Bei der Qualifikation für den Africa-Cup gab er sein Debüt – als dritter Hagener nach Walter Rodekamp und İshak Doğan. Der damals 25-Jährige wurde beim Spiel der ghanaischen „Black Stars“ nach 72 Minuten für Samuel Owusu eingewechselt.

