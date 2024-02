Hagen. Der SV Haspe 70 hat gegen die ETB Miners haushoch verloren. Das Ergebnis ist vor allem wegen einer Personalie ärgerlich.

Sie kam nicht ganz unerwartet: die jüngste 56:83 (34:34)-Niederlage des SV Haspe 70 gegen die ETB Miners aus Essen, dem Tabellenführer der 1. Basketball-Regionalliga. Die Höhe und vor allem die schwache Schlussphase der Hasper waren aus heimischer Sicht allerdings ärgerlich.

Denn die 70er haben im Spiel gegen den Ligaprimus lange gut mitgehalten. Nach einer guten Anfangsphase stand es aus Sicht der Hausherren 24:16. Und das, obwohl die Hasper nach wie vor auf den verletzten Aufbauspieler Nino Vrencken verzichten müssen - und seit dieser Woche auch auf Big Man Jamel McAllister, der nun im Kader von Phoenix Hagen in der ProA steht. Bitter: McAllister konnte am Samstag nicht für Phoenix spielen, weil er noch keine neue Arbeitserlaubnis besitzt. Er lief also weder für Haspe noch für Phoenix auf.

Ball wollte nicht mehr rein

Mit zunehmendem Spielverlauf riss der Ligaprimus Essen das Spiel an sich. Beim Stand von 50:55 aus Hagener Sicht ging es in den letzten Spielabschnitt, der deutlicher kaum sein konnte: Magere sechs Punkte gelangen Haspe 70 und die ETB Miners um Bryant Allen (24 Punkte, 7 Rebounds) und Dzemal Selimovic (17 Punkte, 15 Rebounds) trafen stattdessen wie am Fließband: „Sieben bis acht Minuten vor Spielende ging uns dann die Puste aus und das Unglückliche war: bei uns wollte der Ball nicht mehr rein“, befand Haspes Vereinschef Martin Wasielewski. Essen habe verdient gewonnen, wenn auch die Höhe den Spielverlauf nicht ganz widerspiegele.

Mehr zum Thema

Nach mehreren Erfolgserlebnissen in den vergangenen Wochen und mit diesem Dämpfer im Rücken wollen die 70er, aktuell Tabellensiebter, nach vorne schauen: Am kommenden Samstag gastiert der SV um 16 Uhr beim UBC Münster II, es geht also gegen einen direkten Tabellennachbarn.

SV Haspe 70: Iloanya (13), Bambullis, Rubiera Raposo (10), Vasiliu, Fouda (14), Dia (4), Omorodion (2), Nürenberg (7), Waltenberg (2), Uhlenbrock, Eyimofe (4).