Hohenlimburg. Mit einem knappen 1:0-Sieg gegen FSV Gerlingen trotzen die Zehner dem Wetter und klettern mit Schützenhilfe an die Landesliga-Spitze.

In einem von widrigen Wetterbedingungen geprägten Spiel erarbeitete sich der SV Hohenlimburg 1910 einen knappen, aber wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg beim FSV Gerlingen. Diese drei Punkte katapultieren die Hohenlimburger an die Spitze der Landesliga, profitierend von dem gleichzeitigen 1:1-Unentschieden zwischen der SpVg. Hagen 1911 und dem BSV Menden. Die Zehner haben jetzt einen Zähler Vorsprung vor den punktgleichen Elfern und SF Ostinghausen.

„Diese Saison kostet mich zwei Jahre meines Lebens, es ist super spannend“, äußerte sich der sichtlich erleichterte Hohenlimburger Trainer Nils Langwald nach dem Spiel. Er sieht die momentane Tabellenführung als eine „schöne Momentaufnahme“ an, betont aber zugleich die Notwendigkeit, sich normal auf das nächste Spiel gegen den TuS Sundern vorzubereiten.

Torchancen rar gesät

Das Spiel auf dem windigen und regnerischen Bieberg in Wenden war eine Herausforderung für beide Mannschaften. Die Zehner, die unter anderem ohne Kapitän Danilo Labarile und Stürmer Vincenzo Porrello zum abstiegsbedrohten FSV Gerlingen reisten, starteten zwar nicht optimal in die Partie, doch Trainer Langwald war nach sechs Minuten klar, dass der Kampfgeist über den Ausgang des Spiels entscheiden würde. Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, was die Spannung bis in die Schlussphase aufrechterhielt.

Erst in der 77. Minute konnte der Zehner Julian Marx mit einer beeindruckenden Einzelleistung die Pattsituation auflösen. Er bahnte sich seinen Weg durch den Strafraum, behielt die Übersicht und legte den Ball auf Beyar Suleyman ab, der mit seinem ersten Kontakt den Ball gekonnt in die lange Ecke zum entscheidenden 1:0 schob.

Niklas Luksch rettet den Sieg

Auch Gerlingen gab nicht auf und kam in der 85. Minute mit dem ersten echten Torschuss beinahe zum Ausgleich. Ein Freistoß aus 40 Metern schien trotz der - oder vielleicht wegen der Wetterbedingungen - genau in den Winkel zu fliegen, doch der Hohenlimburger Torhüter Niklas Luksch, Ersatz für den rotgesperrten Jonas Schilling, rettete spektakulär und hielt die Führung fest.

„Alles in allem ein erkämpfter Sieg, über den wir uns freuen und den wir gerne annehmen“, resümierte Langwald nach dem Spiel. In der kommenden Woche geht es dann im heimischen Erich-Berlet-Stadion gegen den TuS Sundern.

SV Hohenlimburg: Luksch, Flügge, Ropiak, Hölteke, Ulusoy, Saffet Davulcu (70. Tyler), Marx (63. Bülbül), Münch, Suleyman (90. +3 Rous), Dialundama, Antonio Porrello (82. Schikora).