Herdecke. Es war hitzig trotz Dauerregen. So entscheidet der FC Wetter das Derby beim FC Herdecke-Ende für sich - und klettert auf Rang zwei:

Bisher war die Bilanz ausgeglichen im Ruhrtal-Duell der Fußball-Bezirksliga 6, jetzt neigt sich die Waage zugusten des FC Wetter. Das Team von Trainer Michael Erzen siegte in einem emotionsgeladenen Derby am Ender Kalkheck mit 2:1 (0:0). Und kletterte so auf Tabellenplatz zwei, da in der Spitzengruppe FSV Gevelsberg, VfB Schwelm und SC Obersprokhövel II Punkte ließen. „Unser Serie hält“, freute sich Erzen nach einem Duell im Regen, das am Ende noch einmal eng wurde. Erzen:: „Das ist doch das Schöne an Derbys, wenn es spannend ist.“ Schon im Finale der Ruhrtalmeisterschaft im letzten Sommer hatte Wetter mit 2:0 gewonnen, ebenso wenige Wochen später am zweiten Bezirksliga-Spieltag auf dem Harkortberg.