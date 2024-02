Sprockhövel. Die Tore von Dustin Laggies und Stylianos Mouratidis lassen die Gäste jubeln. Hellas/Makedonikos fährt wichtige drei Punkte ein.

Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verließ der Fußball-Bezirksligist FC Hellas/Makedonikos nach einem 2:1 (0:0) beim SC Obersprockhövel II als verdienter Sieger den Platz. Es entwickelte sich ein zerfahrenes und hektisches Spiel auf beiden Seiten, wobei sich auch kaum Torchancen ergaben. „Nach schläfrigem Beginn haben wir aber unser wahres Gesicht gezeigt, drückten den Gegner in seine eigene Hälfte und spielten endlich Fußball“, freute sich Gäste-Coach Christos Sampsonidis.

Dustin Laggies brachte die Hagener mit dem Führungstreffer in der 63. Minute auf die Siegerstraße, musste jedoch zwei Minuten später wegen einer Zerrung ausgewechselt werden. Stylianos Mouratidis hatte dann wenig Mühe, die hervorragende Vorarbeit des eingewechselten Juri Marinelli zum vorentscheidenen 0:2 in der 78. Spielminute zu verwerten. In der Nachspielzeit konnte SCO per Kopfball durch Nick Johannes nach einer Ecke nur noch verkürzen. kö

FC Hellas/Makedonikos: Kyriakidis, Laggies (65. Marinelli), Liodis (74. Tucholski), Mouratidis, Gkousdas (79. Kandalis), Ioannidis, Mavroudakis, Karantalis, Özalp, Zlatinoudis, Statharas.