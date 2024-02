Hagen. Kreisliga-Spitzenreiter Fichte Hagen nutzt den Ausrutscher der Konkurrenz durch ein spätes 2:1 gegen Concordia. Der 17. Spieltag im Überblick.

In der Fußball-Kreisliga A1 ist Tabellenführer TSV Fichte Hagen erfolgreich aus der Winterpause gekommen: Am 17. Spieltag bezwangen die Eilper den SC Concordia in letzter Minute mit 2:1. Die Verfolger patzten: Berchum/Garenfeld II unterlag dem SSV Hagen 1:3, Polonia verlor das Topspiel bei Boele-Kabel knapp mit 1:2. Der Überblick:

Gruppe 1: TSV Fichte Hagen - SC Concordia Hagen 2:1 (1:0). Weil Fabian Laube Fichte bereits nach neun Minuten in Führung brachte, sah lange alles nach einem gelungenen Nachmittag aus. In der 80. Minute dann der Dämpfer, als TSV-Kicker Yasin Özdemir ein Eigentor zum 1:1 unterlief. Im Anschluss war es Routinier Marius Jakobs, der mit dem 2:1 in der 90. Minute die Entscheidung herbeiführte „Natürlich ist das bitter, das Ding in der letzten Sekunde aus der Hand zu geben“, haderte SCC-Trainer Maurice Scheuerl. „Am Ende sind wir aber stolz auf die Leistung, nur knapp gegen einen Titelkandidaten zu verlieren.“ Fichte-Coach Uli Heidbüchel sah ein schweres Spiel: „Der Gegner hat sehr gut verteidigt, dennoch waren wir die bessere Mannschaft.“

Natürlich ist das bitter, das Ding in der letzten Sekunde aus der Hand zu geben. Maurice Scheuerl - Trainer SC Concordia

FC Herdecke-Ende II - Hasper SV 3:3 (3:1). Die Gastgeber gingen früh durch Tim Eckleder in Führung (15.). Lange währte die Freude aber nicht, weil Haspes Ahmad Abo Nbot nur sechs Minuten später ausgleichen konnte. Zur Pause setzte sich die FC-Reserve dann ab (Joel Benten/37., Tim Eckleder/42.). Die Gäste gaben sich nicht auf, mit zwei Treffern rettete Jovan Vujnovic (52./68.) dem HSV noch den Punktgewinn. „Wir haben zwei Gesichter gezeigt: Im ersten Durchgang waren wir fehlerhaft, nach dem Wechsel waren die Jungs präsenter in den Zweikämpfen und bissiger in der Offensive“, urteilte Haspes Trainer Frank Henes.

SC Berchum/Garenfeld II - SSV Hagen 1:3 (1:1). Eine Woche nach dem 1:5 bei Polonia unterlag der Sportclub daheim auch dem SSV. Christian Bart (15.), Matthias Schröder (61.) und Jakob Berger mit einem Lupfer aus 60 Metern Torentfernung (73.) sicherten den Adlern die drei Punkte. Mehr als das zwischenzeitliche 1:1 durch Ibrahim-Can Yildirim (25.) war für den Tabellendritten nicht drin. „Mit der Leistung von heute haben wir da oben nichts zu suchen“, schimpfte SC-Trainer Robin Timm. „Wir müssen jetzt schnell die Kurve kriegen, Nebengeräusche abstellen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen.“ Hochzufrieden mit der Leistung seiner Elf war indes Gäste-Coach Benjamin Wenzel: „Wir wussten, dass der Gegner defensiv Probleme im Kopfballspiel hat. Darauf haben wir uns mit Ali Kaya im Sturm gut eingestellt. Die Jungs haben die Zweikämpfe herausragend geführt.“

SV Boele-Kabel - FC Polonia Hagen 2:1 (1:0). Durch den Sieg im Topspiel bleibt Boele in Schlagdistanz und verkürzt den Rückstand auf die Polen auf Rang zwei auf vier Punkte. Polonias Sportlicher Leiter Sebastian Sowislo ärgerte sich neben der Schiedsrichterleistung auch über den Gegner: „Das war ein unverdienter Sieg, Boele hat sich schlecht verhalten.“ Beim Abpfiff standen die Gastgeber lediglich noch mit sieben Feldspielern auf dem Platz, da drei Akteure, unter anderem wegen Zeitspiel, die Gelb-Rote Karte sahen. Aufgrund dessen ließ der Unparteiische 14 Minuten nachspielen. „Die Einstellung stimmte, die Jungs wollten den Sieg unbedingt“, so SV-Klubchef Erdal Yildiz. „Wir freuen uns, dass wir die Liga etwas spannender machen konnten. Wir werden gegen Fichte und Berchum/Garenfeld II das gleiche Engagement an den Tag legen wie heute.“ Vor 300 Zuschauern brachte Ferhat Aslan die Gastgeber in Führung (40.). Sergen Aydin erhöhte nach 70 Minuten, mehr als der Anschlusstreffer (84.) gelang den Gästen nicht.

Wir freuen uns, dass wir die Liga etwas spannender machen konnten. Erdal Yildiz - Klubchef SV Boele-Kabel

TSV Dahl - FC Hellas/Makedonikos Hagen II 4:0 (3:0). Das Duell der Tabellennachbarn war eine klare Angelegenheit. Dank Treffern von Valdrin Ahmeti (28./44.), Noah Zacharias (38.) und Lenard Dreher (85.) überholt der TSV die Griechen in der Tabelle uns ist mit 19 Punkten nun Zehnter. „Wir haben drei Geschenke verteilt und verdient verloren, weil wir nicht viel entgegenzusetzen hatten“, ärgerte sich Hellas-Trainer Billy Kampouris. Dahls Coach Guido Kramps sah einen souveränen Sieg: „Gerade die erste Hälfte war richtig gut, da wurden alle Vorhaben umgesetzt.“

TSK Hohenlimburg - FC Bosna Hagen 2:5 (2:2). „Auf dem Platz kann man keinen Fußball spielen“, sah Bosnas Trainer Amir Smajic angesichts der widrigen Umstände einen „Arbeitssieg“ seiner Mannschaft. Beim Schlusslicht ließen Dreifachtorschütze Emir Dzaferovic (40./46./81.), Kenan Sofic (45.) und Merdin Jahic (56.) die Gäste jubeln. Fatih Yetkin (20.) und Julien Tyrell Weber (25.) hatten Hohenlimburg zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung gebracht.

Schwarz-Weiß Breckerfeld - Al Seddiq Hagen 3:0 (1:0). Durch den souveränen Heimerfolg festigen die Hansestädter Rang fünf. Cedric Engstfeld brachte Schwarz-Weiß früh auf die Siegerstraße (6.). Patrick Möller (70.) und Alpaslan Güngör (78.) machten im zweiten Durchgang dann alles klar. „Wir haben fast fehlerfrei gespielt“, sah SW-Coach Semin Salkanovic ein gut anzusehendes Kreisliga-Spiel. „Spielerisch war Al Seddiq sehr stark, umso höher ist am Ende unser Sieg einzuordnen.“

Mehr zum Fußball in Hagen

Gruppe 2: Schwarz-Weiß Breckerfeld II - SuS Volmarstein 7:1 (4:0). Den Gastgebern gelang gegen das weiterhin sieglose Schlusslicht ein Kantersieg: Moritz Hiller (19.) und der überragende Torjäger Marco Reibert (28./35./46./54./58.) schossen einen Kantersieg heraus, zudem unterlief Volmarsteins Felix Krause noch ein Eigentor (13.).

SpVg Linderhausen - TSG Herdecke 5:1 (2:0). Die TSG hatte dem starken Tabellenweiten nicht viel entgegenzusetzen. Die Gastgeber führten bereits mit 3:0, ehe Sebastian Lummel für die TSG der Ehrentreffer gelang (65.).

SC Wengern - FC Schwarz-Weiß Silschede 4:1 (2:0). Durch den klaren Heimerfolg hält Wengern als Tabellendritter das Titelrennen offen. Ismail Ayar (35.), Hakan Dursun (39./52.) und Alpay Zaraoglu (90.) ließen den Sportclub jubeln.