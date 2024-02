Herdecke. Das Tal der Tränen hat die HSG Herdecke/Ende schnell wieder verlassen. Warum man nun wieder die Tabelle anführt:

So schnell kann es gehen: Am letzten Spieltag nach der Pleite beim TuS Volmetal II noch im Tal der Tränen mit folgendem Trainerwechsel, kletterte die HSG Herdecke/Ende nur eine Woche später zurück an die Tabellenspitze der Handball-Landesliga 4. Weil die Topteams TV Westfalia Hagen (36:42 gegen VfL Eintracht Hagen III9, und Volmetal (21:28 bei TG RE Schwelm) samstags patzten, nutzten die Herdecker tags darauf die unerwartete Chance durch einen erst am Ende deutlichen 27:22 (13:13)-Heimsieg gegen den TV Lössel. Nun füjhren die Herdecker (26:6 Punkte) wieder vor den Halingern (25:5), die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen haben, Volmetal (24:8) und Eintracht Hagen (22:10). „Hauptsache gewonnen, das war schwer genug“, atmete der neue Interimstrainer Stefan Rust nach seinem gelungenen Einstand durch: „Es bleibt vorne spannend.“