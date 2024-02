Herdecke. Das Derby FC Herdecke-Ende - FC Wetter ist auch ein „Familienduell“. Wer sich da über ein Geburtstagsgeschenk freuen kann:

Wenn der FC Herdecke-Ende und der FC Wetter in der Fußball-Bezirksliga aufeinandertreffen, ist es nicht nur das Lokalderby der beiden klassenhöchsten heimischen Mannschaften. Sondern seit der letzten Saison auch ein „Familienduell“. Denn Jonas Frömming ist seit Sommer 2022 Stammtorwart des FC Wetter, während sein Schwager Kevin Beinsen - früher lange Jahre Oberliga-Keeper - ein Jahr später begann, für den FC Herdecke-Ende auf Torejagd zu gehen. Und zwischen beiden Mannschaftsbänken versammeln sich die Familienmitglieder hinter der Bande - und gehen emotional mit. Am Sonntag in Ende am Ender Kalkheck konnte zudem Geburtstag gefeiert werden: Taekwondo-Nationalkaderathletin Anna-Lena Frömming zog den Bezirksliga-Kick im dauerhaften Nieselregen am Kalkheck dem Kaffeekränzchen daheim vor. Und kann sich an ihrem 29. Geburtstag über den knappen 2:1 (0:0)-Sieg mit dem FC Wetter freuen.