Schwelm/Halingen/Gevelsberg. Die „Dritte“ von Eintracht Hagen besiegt Landesliga Spitzenreiter Halingen - und das sogar deutlich. HSG Hohenlimburg holt den 3. Sieg in Serie.

Die faustdicken Überraschungen reißen in der Handball-Landesliga nicht ab. So fügte Eintracht Hagen III dem Spitzenreiter Halingen in dessen Halle die zweite empfindliche Saisonniederlage bei. Während Volmetals Reserve ersatzgeschwächt in Schwelm chancenlos war, gelang Hohenlimburg im Kellerduell der dritte Sieg in Serie.