Wetter/Herdecke. In der Fußball-Kreisliga A kann nur Wengern feiern. Dagegen ist Volmarstein endgültig mehr nicht zu retten. So lief der erste Spieltag:

In der Fußball-Kreisliga A2 gelingt dem SC Wengern ein Pflichtsieg, zudem profitiert man vom 1:1-Remis des Tabellenführers TSG Sprockhövel II in Voerde und rückt bis auf zwei Punkte heran. Dagegen gibt es hohe Klatschen für TSG Herdecke und SuS Volmarstein, der nach dem 1:7 in Breckerfeld wohl nicht mehr zu retten ist.