Herdecke. Dreckige Kabinen, eiskalte Duschen. Warum der FC Wetter im Derby am Kalkheck die Pause lieber draußen im Regen verbracht hat:

Den ersten Aufreger gab es beim Derby zwischen dem FC Herdecke-Ende und dem FC Wetter in der Fußball-Bezirksliga schon weit vor dem Anpfiff. Die Gäste vom FC Wetter fanden auf den Sportplätzen am Kalkheck eine stark verunreinigte Gästekabine vor mit - so der Sportliche Leiter Achim Heinrichsmeier - „völlig verdreckten und versifften Toiletten und Duschen“. Den Sanitärbereich nutzten die Wetteraner so nicht. „Wir haben erstmal die Kabine durchgefegt und sind auf die Außentoiletten gegangen“, sagte Heinrichsmeier, der tags darauf eine Beschwerdemail inklusive Beweisfotos an die Stadt Herdecke schickte und betonte: „Der Verein kann nichts dafür.“ In der Halbzeitpause verzichtete das Team von Trainer Michael Erzen auf den Gang in die Kabine, besprach sich im Dauerregen an der Mannschaftsbank, nach der Partie seien zudem die Duschen eiskalt gewesen.