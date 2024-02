Hagen. Die Brüder des Hagener Fußballprofis Christopher Antwi-Adjei waren parallel zum VfL-Spiel auf dem Platz. Wie sie die Sensation erlebten.

Der VfL Bochum hat am vergangenen Sonntag in der Fußball-Bundesliga eine Sensation geschafft und den FC Bayern Münchenim Heimspiel mit 3:2 besiegt. 79 Minuten lang wirkte dabei auch der Hagener Christoper „Jimmy“ Antwi-Adjei mit. Seine Brüder hatten parallel Spiele in der Oberliga Westfalen sowie der Kreisliga A1 Hagen. Sie haben aber aus der Ferne mit ihm gefiebert und ihn gefeiert.