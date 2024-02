Herdecke/Schwelm. Noch vor der Ersten kehrte auch die Reserve der HSG Herdecke/Ende an die Spitze zurück. Wie man Im Topspiel in Schwelm triumphierte:

Es sind entscheidende Wochen in der Handball-Kreisliga für die HSG Herdecke/Ende II im Kampf um den angestrebten Titel und den Bezirksliga-Aufstieg. Mit dem 29:24 (14:15)-Auswärtssieg im Spitzenspiel beim ärgsten Verfolger TG RE Schwelm II gelang den Herdeckern ein ganz wichtiger Schritt. Mit 24:2 Punkten führen sie die Tabelle nun vor den Schwelmern (23:5), die ein Spiel mehr ausgetragen haben, und der SG TuRa Halden-Herbeck (21:5) an.

Auch interessant

Wie HSG Herdecke/Ende bei Rust-Debüt Spitze zurückerobert Von Axel Gaiser

Nach langsamen Start und 4:7-Rückstand kamen die Herdecker in Schwelm im zweiten Durchgang in Fahrt, nach dem 21:21 (46. Minute) setzten sie sich entscheidend ab. Yannik Matthee war mit neun Toren bester HSG-Werfer, Max Wettlaufer und Simon Hewig trafen je sechsmal. Am Mittwoch erwarten die Herdecker im Nachholspiel um 20 Uhr den Tabellenfünften ECD Hagen in der Bleichsteinhalle. aki