Hagen. Fans von Phoenix Hagen kritisierten die Behörden, weil Jamel McAllister vor dem Kirchheim-Spiel keine Arbeitserlaubnis erteilt wurde. Zurecht?

Von „Bürokratie-Irrsinn“ war die Rede, von „Behörden-Tetris“ und sogar von „Schikane“: Dass Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen wenige Tage vor dem Auswärtsspiel in Kirchheim für den kurzfristig verpflichteten US-Spieler Jamel McAllister (26) keine Arbeitsgenehmigung erwirken konnte, brachte so manchen Fan des Klubs in Rage. Vor allem auf der Phoenix-Facebookseite herrschte seitens einiger Kommentatoren ein scharfer Ton gegenüber den Behörden. Dass Phoenix die Partie in Kirchheim ohne McAllister mit nur einem Punkt verlor, trug nicht nur Beruhigung der Fan-Gemüter bei.