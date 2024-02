Herdecke. Siege sind rar in der Tennis-Winterrunde für den Herdecker TV. Für ein Team steht der Abstieg nach zuletzt nur Aufstiegen bereits fest:

Zwei Niederlagen am vorletzten Spieltag der Tennis-Winterrunde schafften die klassenhöchsten Teams des Herdecker TV. Die Westfalenliga-Damen 30 des Vereins haben dennoch gute Chancen auf den Ligaerhalt, gegen den Tabellenletzten aus Höxter reicht am nächsten Samstag bereits ein Unentschieden. Dagegen sind die Herren 30 durch die Niederlage gegen Wacker Mecklenbeck aus der Verbandsliga in die Südwestfalenliga abgestiegen.