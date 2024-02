Bochum. Der Hagner Christoper „Jimmy“ Antwi-Adjei hat mit Bochum 3:2 gegen Bayern gewonnen. Was er mitnimmt und was das Geheimrezept ist.

Als der Abpfiff ertönte, konnte sich Christopher „Jimmy“ Antwi-Adjei nicht mehr halten. Er stürmte mit dicker, wärmender Jacke vom Seitenrand aus auf den Rasen des Ruhrstadions. Mitspieler Cristian Gamboa sprang ihm in die Arme und sie jubelten. Der Hagener Antwi-Adjej und seine Kollegen haben am Sonntag mit ihrem VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga überraschend 3:2 gegen den FC Bayern München gewonnen, 79 Minuten lang spielte der Profi aus Hagen. Wir haben mit ihm über das außergewöhnliche Erlebnis gesprochen.