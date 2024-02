Herdecke. Abgänge und Ausfälle bescheren dem TuS Ende eine schwere Saison in der Badminton-Bezirksklasse. Nun gelang ein Achtungtserfolg:

Der Abstieg steht bereits fest, doch im vorletzten Heimspiel in der Badminton-Bezirksklasse gelang dem TuS Ende ein Achtungserfolg. In der Sporthalle am Berge gegen den TSC Eintracht Dortmund schafften die Ender ein 4:4-Remis. Das Team ist durch den Weggang von zwei Leistungsträgern und den gesundheitlich bedingten Ausfall der Nummer eins bei den Herren geschwächt.. So war klar, dass man gegen den Abstieg spielen muss. Ein Sieg gelang den Endern in den ersten elf Spielen nicht, lediglich ein 4:4-Remis gegen den TuS Stockum.