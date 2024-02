Hagen. Seit einer Woche gehört Jamel McAllister fest zum Team von Phoenix Hagen. In der Turnhalle Quambusch hat er eine wichtige Mission.

Dieser Mann hat für Schlagzeilen gesorgt: In der Basketball-Regionalliga, in der er regelmäßig mehr als 20 Punkte erzielte. In der zweiten Liga ProA, in der er quasi aus dem Nichts ein wichtiger Faktor für Phoenix Hagen wurde. Und unlängst, als er zwar gerade einen Profivertrag bei den Feuervögeln unterschrieben hatte, aber wegen einer fehlenden Arbeitserlaubnis doch auf der Bank schmoren musste.