Hagen. In rund 50 AGs ist der Basketballverein Phoenix Hagen im Schul- und Breitensport im Einsatz. Jetzt hatten Kinder eine einmalige Gelegenheit:

„Das Wichtigste bei unserer Basketball-AG ist, dass wir die Kinder in die Halle bringen und dass sie Spaß haben“, sagt Aliki Nikolaidou mit einer Überzeugung, die keinen Zweifel lässt, ob es sich nur so um eine Phrase handelt. Man sieht es einfach, dass die Kinder der Emil-Schumacher-Schule Spaß haben an diesem Mittag in der Sporthalle. „Viele Kinder haben heute einfach viel zu wenig Bewegung, hängen am Tablet, statt sich mit Freunden zu treffen.“