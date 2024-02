Wetter/Herdecke. Schwere Zeiten für SuS Volmarstein, mehrere Abstiege drohen. Jetzt muss man sich nach Rücktritt an zentraler Position neu aufstellen:

1:7, 1:5, 2:8 und 2:7 - es sind schwere Zeiten für die Fußballer von SuS Volmarstein, das zeigen schon die letzten Ergebnisse der vier Senioren-Mannschaften. Bei beiden Altherren-Teams steht der Abstieg bereits fest, den kann auch die erste Mannschaft als siegloses Schlusslicht in der Kreisliga A2 angesichts von nun Punkten Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze nach 15 Jahren Zugehörigkeit zur Klasse kaum noch vermeiden. Und jetzt trifft den Verein von der Köhlerwaldstraße auch noch ein Rücktritt an zentraler Stelle: Vor zwei Wochen hat Heinz Off vor zwei Wochen seinen Vorstandskollegen Axel Böving, amtierender 2. Vorsitzender, darüber informiert, dass er sein Amt als 1. Vorsitzender ab sofort niederlegt.