Hagen. Eintracht Hagen geht am Freitag auf Eulen-Jagd. Gegen Ludwigshafen soll der nächste Sieg her. Das ist doch was für Jan-Lars Gaubatz...

Wenn man beim Handball-Zweitligisten VfL Eintracht Hagen an die Hinrunde denkt, kommt man an einem Namen nicht vorbei: Jan-Lars Gaubatz spielte statt Rückraumrechts mehrere Wochen notgedrungen als Spielmacher - und erlebte zur Freude der Eintracht auf der Position, um die inzwischen auch sein Spielerprofil erweitert ist, sportlich seinen zweiten Frühling. Besonders bitter waren seine Leistungen hingegen im Herbst 2023 für Ex-Klub Eulen Ludwigshafen, der am Freitag, 23. Februar, ab 19.30 Uhr in der Ischelandhalle gastiert.