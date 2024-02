Wetter/Herdecke. Auf Platz zwei ist der FC Wetter angekommen, den will man nicht gegen den Aufsteiger verspielen. Auch FC Herdecke-Ende spielt in Hagen:

Am Harkortberg geht es im wahrsten des Sinne des Wortes aufwärts: Als neuer Tabellenzweiter der Fußball-Bezirksliga will sich der FC Wetter am Sonntag daheim gegen die SpVg. Hagen 11 II (Anstoß 15 Uhr) weiter in der Erfolgsspur bleiben, zumal nach der 0:1-Hinspielniederlage noch eine alte Rechnung gegen den Aufsteiger offen ist. FC-Trainer Michael Erzen: „Wir werden abwarten und unser Heil wieder in Kontern suchen, denn meine Jungs sind extrem schnell. Und ein Tor machen sie immer.“ In der Tat: Mit Ausnahme dieses Hinspieles waren sie in dieser Saison in jeder Partie erfolgreich. „Es muss aus den Köpfen der Spieler, dass wir jetzt von der Papierform her der Favorit sind“, verrät Erzen, der Urlauber Fatmir Shala ersetzen muss. Dagegen ist Daniel-Timotei Sandu nach seiner abgelaufenen Sperre wieder mit dabei.