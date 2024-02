Wetter. Es hat länger gedauert, im April öffnet die Brasberg-Sporthalle wieder. Dann wird eine andere Halle saniert, Vereine müssen umziehen:

Verzögerungen bei Bauprojekten sind aktuell die Regel, das gilt auch für Sportstätten. Etwa für das Sport- und Freizeitbad in Oberwengern, das nach gut 21 Monaten am 12. November 2023 wiedereröffnet wurde, veranschlagt worden waren zunächst 15 Monate Bauzeit. Auch bei der seit April 2023 geschlossenen Sporthalle Am Brasberg dauerten die Arbeiten länger als geplant, die eigentlich im Herbst geplante Wiedereröffnung musste auf den März 2024 verschoben werden. In der ersten Sitzung des Sport- und Freizeitausschusses im Vereinsheim des TuS Esborn hatte Fachdienstleiterin Sabine Sabel nun gute Nachrichten für die betroffenen Vereine. „Die Halle wird Ende März fertig. Der Trainings- und Spielbetrieb dort kann nach den Osterferien wieder aufgenommen werden.“ Also ab dem 8. April. Dann allerdings - und auch davon sind die Vereine in Wengern betroffen - wird die Turnhalle am Stollenweg saniert. Die Darter des TuS Wengern etwa müssen für die letzten Saisonspiele nach Gevelsberg umziehen.