Hagen. Damian Toromanovic warf im Oberliga-Spitzenspiel von Eintracht Hagen II ein spektakuläres Tor. Wird es nun zum Tor des Monats?

Am Ende war es ein deutliches Ergebnis. 31:26 gewannen die Handballer des VfL Eintracht Hagen II, die jetzt an der Tabellenspitze stehen, das Spitzenspiel der Oberliga gegen TSV GWD Minden II, nach einer Niederlage in der Hinrunde. 31 Tore - und eines stach dennoch besonders hervor. Es könnte jetzt sogar zum Tor des Monats werden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sportdeutschland.TV #Handball (@handballdeutschland.tv) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Geworfen hat es Damian Toromanovic, der auch in der ersten Eintracht-Mannschaft gelistet ist. Langer Pass über das Feld, er fängt den Ball im Sprung. Wurf hinter dem Rücken - Tor. Die Halle jubelt.

Ein Video des spektakulären Tors hat nun der Streaming-Anbieter Sportdeutschland.TV über den Instagram-Kanal „handballdeutschland.tv“ veröffentlicht. In den Kommentaren können die Nutzer abstimmen, welches der fünf gezeigten Tore nun zum besten des Monats gekürt werden soll. Für die Eintracht-Mannschaft wäre das sicher eine schöne Sache - noch besser dürfte sich aber wohl die Tabellenführung anfühlen.