Hagen. Vor großer Kulisse am Ischeland: Der TSV Hagen 1860 greift Anfang März nach der deutschen Faustball-Krone. Warum das Event einen Besuch wert ist.

Für den TSV Hagen 1860 und seine Faustball-Abteilung waren es Bilder, die die Spieler irgendwann mal ihren Enkelkindern zeigen werden. Bilder für die Ewigkeit. Wie die 60er in der Ischelandhalle die deutsche Vizemeisterschaft bejubeln und gefeiert werden vom „Gelben Block“ auf der Haupttribüne - unvergesslich, aber nicht einmalig. Knapp zwei Jahre später, am 2. und 3. März 2024, trägt der TSV erneut am Ischeland die Deutsche Hallenmeisterschaft im Faustball aus. „Es ist eine große Ehre für unseren Verein“, sagt der TSV-Vereinschef Atila Tasli im Gespräch mit unserer Zeitung. „Der Aufwand vor zwei Jahren war vor allem wegen der Corona-Auflagen enorm. Aber es hat sich gelohnt.“

Auch wenn der TSV als langjähriger Bundesligist eine beeindruckende Faustball-Historie vorweist: Das Rückschlagspiel ist hierzulande nach wie vor recht unbekannt. Warum sich ein DM-Besuch auch für Laien lohnen wird, haben wir aufgeschrieben:

Attraktiven Leistungssport sehen: Faustball ist schnell, dynamisch und ein absoluter Teamsport. Ohne Zusammenhalt geht hier nichts. „Faustball erinnert mich im positiven Sinne an Beachvolleyball, unter anderem, weil viel mit dem Unterarm gespielt wird. Es handelt sich um eine sehr positive und attraktive Sportart, die in Deutschland von 40.000 Menschen betrieben wird“, beschreibt Stefan Klett, der Präsident des Landessportbundes NRW. Klett ist Schirmherr der Hagener Faustball-DM - und macht sich für die Veranstaltung stark.

Überdies ist Faustball trotz all des Wetteifers ein besonders fairer Sport. „Wir Faustballer sind eine sehr positive Community“, erklärt Dirk Schachtsiek, Abteilungsleiter und Coach beim TSV 1860. „Angiftungen zwischen Spielern oder Teams gibt es nur selten, Ausschreitungen sowieso nicht.“

Leo Eckerle und seine Mitspieler machen sich wieder Hoffnungen auf eine Medaille. © WP | Michael Kleinrensing

Hagen mit Medaillenchancen: Der TSV ist ein Schwergewicht in der Bundesliga, dementsprechend lautet das Ziel des Gastgebers: Medaille holen! Dies gelang den 60ern auch bei der Heim-DM vor zwei Jahren, als nur der Branchenriese TSV Pfungstadt im Finale eine Nummer zu groß war und man Silber erkämpfte. In der Bundesliga Nord schwächelten die Volmestädter zuletzt vor allem aufgrund von Verletzungsproblemen, nun geht es für sie immerhin als Tabellendritter ins Turnier der sechs besten Teams Deutschlands. Übrigens: Das erste Spiel bestreiten Kapitän Ole Schachtsiek und Co. am Samstag, 2. März, um 12.30 Uhr gegen Nord-Tabellenführer TV Brettorf.

Atmosphäre genießen: Wo hat eine Mannschaft einen Heimvorteil, wenn nicht in der altehrwürdigen Ischelandhalle mit der steilen Haupttribüne? Bei der DM vor zwei Jahren war die Stimmung schon großartig, nun wollen die Gastgeber einen draufsetzen. Bislang hat der TSV 750 Karten für das Großevent verkauft. „Damit haben wir den Stand von 2022 fast erreicht“, freut sich Ole Schachtsiek. „Noch läuft bis Sonntag der vergünstigte Vorverkaufspreis. Wir hoffen also auf mindestens 1000 Zuschauer am Samstag und 1200 am Sonntag.“ Dabei rührt der TSV weiter die Werbetrommel, um die Halle voll zu bekommen. Zuletzt gab der Verein am THG sowie am AD-Gymnasium Schnupperstunden, um Kindern und Jugendlichen den Faustballsport näherzubringen.

Die Ausrichtung einer Deutschen Meisterschaft ist keine Kleinigkeit; es erfordert viel Aufwand und Herzblut. Stefan Klett, - Präsident des Landessportbundes NRW

Vereinssport stärken: „Die Ausrichtung einer Deutschen Meisterschaft ist keine Kleinigkeit; es erfordert viel Aufwand und Herzblut“, betont Stefan Klett. Der LSB-Präsident setzt sich nicht nur dafür ein, einer Randsportart den Rücken zu stärken, sondern auch das große Engagement des TSV 1860 „angemessen zu würdigen“. Hagens größer Sportverein kann am 2. und 3. März auf 150 (!) ehrenamtliche Helfer zählen, die sich ins Zeug legen werden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren. „Darauf sind wir echt stolz“, sagt 1860-Vereinschef Atila Tasli. Nicht nur die TSV-Faustballer werden sich präsentieren, auch die Athleten der Kampfsportabteilung. „Es wird einige wechselhafte Sequenzen geben“, verrät Dirk Schachtsiek. Zudem ist die DM für die Faustball-Abteilung des TSV 1860 eine wichtige und eher seltene Gelegenheit, Geld in die Vereinskassen zu spülen, um notwendige Investitionen tätigen zu können.

Bis diesen Sonntag ist der Ticket-Vorverkauf für die deutsche Faustball-DM noch zu vergünstigten Preisen geöffnet. Ein Erwachsenen-Ticket gibt es ab 12 Euro. Mehr Infos und Buchung: www.hagen-faustball.de