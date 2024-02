Hagen. Shklezen Imeri sorgt mit seinem 14. Saisontor für den Punktgewinn: Aber BW Haspe hat das Siegtor sogar noch auf dem Fuß.

Fußball-Bezirksligist BW Haspe musste sich daheim gegen SC Obersprockhövel II mit einem 1:1 (0:1) zufrieden geben. Es entwickelte sich eine kampfbetonte und faire Partie, in der die erste Halbzeit relativ ausgeglichen verlief. Nick Johannes brachte die Gäste in der 17. Minute in Front. Mehr als zwei Weitschüsse konnten die Patzherren bis dato nicht verzeichnen.

Siegtor will nicht fallen

Nach der Halbzeit sorgte Shkelzen Imeri mit seinem 14. Saisontreffer zum 1:1 (46.). Danach erarbeitete sich BW Haspe zahlreiche gute Tormöglichkeiten, wurde dominanter und drängte den Gegner immer mehr in die eigene Hälfte. Ozan Akdogan hatte Pech mit einem Lattenschuss, wobei der Ball von der Unterkante vor der Torlinie aufsprang, auch Imeri und Dennis Niggeloh hatten das mögliche Siegtor auf dem Fuß.

So waren die Gäste mit dem Remis gut bedient. BW-Coach Ibrahim : „Am Ende können wir auch noch froh darüber sein, dass SCO bei zwei Chancen nicht getroffen hat. Unser Torwart Jonas Kotte konnte mit seiner Parade in einer Situation den einen Punkt noch retten.“

BW Haspe: Kotte, Kirkgöz, Özdemir (61. Hamza Yalvac), Niggeloh, Imeri, Birgül, Jubran, Erkan (65. Ünal), Giese, Mustafa, Akdogan.