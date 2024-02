Hagen. In der Hagener Fußball-Kreisliga müssen sich Polonia Hagen und Berchum/Garenfeld II am 18. Spieltag mit Punkteteilungen zufrieden geben.

Am 18. Spieltag konnten die Verfolger des TSV Fichte Hagen das spielfreie Wochenende des Spitzenreiters in der Fußball-Kreisliga A1 nur bedingt nutzen: Während der Tabellenzweite FC Polonia Hagen (3:3 gegen Bosna Hagen) und der Vierte SC Berchum/Garenfeld II (2:2 in Haspe) nicht über ein Remis hinauskamen, gewann immerhin die jetzt drittplatzierte SV Boele-Kabel mit 2:0 beim SSV Hagen. In der Gruppe 2 verpasste Schlusslicht SuS Volmarstein den ersten Saisonerfolg nur knapp. Der Überblick: