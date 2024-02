Münster/Bonn. Die BBA Hagen holt in der 1. Basketball-Regionalliga den schon 10. Sieg in Serie. Haspe 70 gewinnt nach einem dramatischen Finish in Münster.

Mit starken Nerven und Teambasketball: Die BBA Hagen und der SV Haspe 70 haben im letzten Viertel zweistellige Rückstände aufgeholt und Auswärtssiege eingefahren. Während die 70er im Kampf um einen Playoff-Platz wichtige Zähler mitnahmen, siegten die Kodiaks schon zum zehnten Mal in Folge und zementierten den zweiten Tabellenplatz. Beide Mannschaften haben nun nur noch drei Hauptrundenspiele vor der Brust.