Wetter/Herdecke. In der Kreisliga A überzeugen Teams aus Wetter und Herdecke auswärts. SuS Volmarstein hat zuhause Pech, TSG Herdecke enttäuscht erneut.

Für den SC Wengern läuft‘s in der Kreisliga A2 durch den nächsten Sieg weiter gut, die Spitzenplätze sind vor dem Spitzenspiel am kommenden Wochenende weiter in Reichweite. Die TSG Herdecke patzt hingegen erneut. Ein Gegentreffer in der Nachspielzeit verhindert den ersten Saisonsieg des SuS Volmarstein. Dafür holt sich die Reserve des FC Herdecke-Ende wichtige Punkte in Hagen und kommt ihrem Saisonziel immer näher. Eine Übersicht: