Athletischer Guard verstärkt Zweitligist Phoenix Hagen

Hagen. Paul Giese besetzt den elften Kaderplatz von Basketball-ProA-Ligist Phoenix Hagen. In einer Woche stehen Medizin-Checks und Coronatests an.

Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen nimmt in einer Woche offiziell die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 in der ProA auf. Und noch bevor die vier US-amerikanischen Importspieler am Mittwoch bzw. Donnerstag am Flughafen Düsseldorf landen werden, kann der Verein eine weitere Verpflichtung bekannt geben: Paul Giese, ein 1,84 Meter großer und 22 Jahre alter Guard, nimmt den elften Phoenix-Kaderplatz ein.

Giese gilt als starker Verteidiger mit Potenzial

Giese stand bereits in der vergangenen Saison im Phoenix-Team, spielte aber lediglich für Kooperationspartner BG Hagen in der 1. Basketball-Regionalliga. 2018/19 lief der gebürtige Berliner für die EN Baskets Schwelm (ProB) auf. Der Sportstudent ist ein athletischer und schneller Guard, der vor allem als starker Verteidiger mit viel Potenzial gilt: „Dazu besitzt er einen tollen Charakter, er ist extrem mannschaftsdienlich und ein vorbildlicher Profi, was die Arbeitseinstellung angeht“, lobt Chris Harris.

Giese wird ab jetzt nur dem Phoenix-Kader angehören und nicht mit Doppellizenz spielen. Schon früh hatte der Guard der BG signalisiert, dass er sich für höhere Aufgaben empfehlen möchte.

Allerdings ist nun klar, dass ein anderer Spieler mit Doppellizenz für Regionalligist BG Hagen die Schuhe schnüren wird: Emil Loch wird „zweigleisig fahren“, wie es sich BG-Trainer Kosta Filippou gewünscht hatte.

Medizinische Checks und Coronatests

Anfang kommender Woche soll der Kader von Phoenix Hagen erstmals in voller Besetzung trainieren. Es steht das Übliche an: Medizinische Checks und erste Leistungstests, wobei jeder Spieler auf das Coronavirus getestet wird.

Phoenix-Kader für die Saison 2020/21: Dominik Spohr, Javon Baumann, Joel Aminu, Jannik Lodders, Emil Loch, Daniel Zdravevski, Jermaine Bishop (Norfolk State University/NCAA1), Cameron Delaney (Raiffeisen Flyers Wels, Österreich), Kyron Cartwright (Leicester Riders, UK), Zach Haney VFL SparkassenStars Bochum), Paul Giese.

Trainerteam: Chris Harris, Alex Nolte, Stanley Witt.