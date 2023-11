Auch HSG Herdecke/Ende II erobert Spitze zurück

Herdecke/Wetter Erste Niederlage verdaut. So kehrt die HSG Herdecke/Ende II eine Woche vor dem Ligagipfel an die Spitze zurück:

Wie die Erstvertretung in der Landesliga tags zuvor hat auch die zweite Mannschaft der HSG Herdecke/Ende die Tabellenführung zurückerobert. Nach der ersten Saisonniederlage in der Handball-Kreisliga vor Wochenfrist bei der SG TuRa Halden-Herbeck schaffte das Team von Trainer Donald Böbel gegen Eintracht Hagen V einen klaren 29:19-Heimsieg und profitierte vom 24:24-Remis im Spitzenspiel zwischen TuRa Halden und dem CVJM Gevelsberg, mit dem man punktgleich nun die Tabelle anführt. Auch Ligarivale HSG Wetter/Grundschöttel zeigt Aufwärtstrend.

Wetter steigert sich nach der Pause

HSG Wetter/Grundschöttel - TV Hasperbach 31:24 (14:12). Langsam in der Tabelle klettern die Wetteraner. Eine Woche nach dem 25:25 gegen Topteam CVJM Gevelsberg gelang dem Team von Coach Andreas Fieberg nun der zweite Saisonsieg. Bereits in der achten Minute nahm Fieberg die erste Auszeit, denn man lag mit 2:4 zurück. Erst kurz vor der Pause schaffte die HSG die erste Führung. Im zweiten Abschnitt wurden mit Gendig und Kramer die Hauptakteure der Gäste, dies insgesamt 18 Tore erzielten, kurz gedeckt und man konnte sich entscheidend absetzen.

HSG Wetter/Grundschöttel: Wolff (3), Zeschky (5), Wicher (5), Handge (4), Chrost (6/1), Liebelt, Rüth (3), Warkowski (1), Kahlhöfer (1), Kundt (1), Tepel (2).

Matthee führt Herdecker an

HSG Herdecke/Ende II - VfL Eintracht Hagen V 29:19 (14:10). Bis zum 12:10 in der 29. Minute war das Spiel recht ausgeglichen, nach der Pause zogen die Hausherren die Zügel, angeführt durch Topwerfer Yannik Matthee (11) an. Und holten zwei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft, in dem man im nächsten Spiel am 19. November nun beim CVJM Gevelsberg zum Ligagipfel gastiert.

HSG Herdecke/Ende II: Schäfer, Frischkorn (2), Schröder (2), Bickel (1), Wettlaufer (3), Knieling (1), Barstadt, Sichtermann, Brandenstein, Hewig (3), Kranefeld (4), Matthee (11/5), Nöckel (2)

