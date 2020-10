Auf Wengern und TSG Herdecke warten hochklassige Gegner

Sehr attraktive und hochklassige Gegner winken den drei noch im Wettbewerb befindlichen heimischen Fußball-A-Kreisligisten in der dritten Runde des Krombacher-Kreispokals: Die TSG Herdecke, die Dienstag Abend um 19.30 Uhr am Bleichstein in ihrer Zweitrunden-Partie das klassengleiche Team von Polonia Hagen empfängt, würde im Siegfall in der nächsten Runde auf den Oberligisten TuS Ennepetal treffen. Der SC Wengern, der am Mittwoch um 19.30 Uhr den Hasper SV auf dem Brasberg erwartet, dürfte bei einem Sieg an gleicher Stelle gegen den Westfalenligisten SpVg. Hagen 11 antreten. Eine besondere Konstellation speziell für SC-Angreifer Adrian Giemsa, der für den HSV in der Landesliga spielte und zuvor lange bei den Elfern aktiv war. Angesetzt ist die dritte Runde für den 11. November.

Auch Ligarivale TuS Esborn ist noch im Rennen, der am 28. Oktober um 19.45 Uhr beim C-Kreisligisten SG Hohenlimburg/Holthausen gastiert. In der nächsten Runde hätte man Heimrecht gegen Bezirksliga-Spitzenreiter FSV Gevelsberg.

Auch die Gegner der Bezirksligisten FC Wetter und FC Herdecke-Ende bei ihrem Einstieg in den Wettbewerb stehen nun fest: Wetter muss beim A-Kreisligisten Al Seddiq Hagen antreten, während Herdecke-Ende bei B-Kreisliga-Team des TSV Dahl gastiert