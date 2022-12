Basketball-Regionalliga: Haspe zur Pause auf Playoff-Platz

Hagen/Ibbenbüren. Zum Jahresausklang der 1. Basketball-Regionalliga gewinnt Haspe 70 ein „ekeliges“ Spiel gegen Leverkusen II. BBA Hagen verliert in Ibbenbüren.

Nicht gut gespielt, trotzdem gewonnen: Mit diesem Fazit konnte Michael Wasielewski, Trainer des SV Haspe 70, nach dem letzten Spiel des Jahres gegen die Reserve von Bayer Leverkusen gut leben. Die 70er rangieren in der Weihnachtspause mit sieben Siegen wie Niederlagen auf dem achten Platz der 1. Basketball-Regionalliga. Die BBA Hagen ist derweil nach der nächsten Auswärtsniederlage in Ibbenbüren auf Rang elf gefallen. Es war die dritte Niederlage in Serie.

SV Haspe 70 – TSV Bayer Leverkusen II 89:83 (41:36). Beide Teams waren angeschlagen und konnten nur je neun Basketballer aufs Feld schicken. Leverkusen versuchte, den 70ern mit einer Zonenverteidigung das Leben schwer zu machen, aber Haspe fand dagegen oft das richtige Mittel. „Eigentlich ist es ja nicht unser Ding, sehr kontrolliert zu spielen“, merkte Michael Wasielewski an. Zum Ende eines starken dritten Viertels waren die Hasper auf 69:56 enteilt. Besonders Aufbauspieler Sven Cikara (20 Punkte, 6 Assists) war in der zweiten Hälfte kaum aufzuhalten.

Doch im letzten Viertel wurde die Angelegenheit noch mal spannend. „Wir hatten ein gutes Polster, aber noch tun wir uns schwer, den Sieg dann souverän nach Hause zu fahren“, erkannte Wasielewski. Angeführt vom herausragenden Yannick Kneesch (28 Punkte) kam Bayer wieder auf zwei Punkte heran. Doch die 70er verteidigten in den letzten Spielminuten konsequent und sicherten sich auf der anderen Seite mit Freiwürfen den Heimsieg.

Während Haspes bester Spieler Ricardo Artis II diesmal nicht als Scorer glänzte (22 Punkte, 5/15 Feldwürfe), brachte er sich anderweitig gewinnbringend ein: 13 Rebounds und 6 Assists verbuchte der Statistikbogen für den Amerikaner. Neben Artis II und Cikara punkteten noch Max Obrebski, Felix Krall und Jordan Iloanya zweistellig. Ebenfalls ein Zeichen Hasper Ausgeglichenheit: Alle neun Spieler punkteten und bekamen viel Spielzeit.

„Ein ganz wichtiger Sieg für uns“, atmete Wasielewski durch. Haspe hat den direkten Vergleich gegen Leverkusen gewonnen (Hinspiel: 90:89 für Bayer). Das könnte im Abstiegskampf noch von Bedeutung sein. Leverkusen fiel auf den vorletzten Platz zurück, während Haspe sich zum Jahresausklang mit einem Playoff-Platz beschenkt hat.

Haspe 70: Iloanya (10), Bambullis (3), Artis II (22, 13 Rebounds, 6 Assists), Obrebski (11), Cikara (20, 6 Assists, 7 Ballverluste), Krall (10), Urban (2), Margaritis (2), Waltenberg (6).

Macht in Ibbenbüren ein ordentliches Spiel: Lasse Dresel, Flügelspieler der BBA Hagen. Foto: Michael Kleinrensing

Ademax Ballers Ibbenbüren – BBA Hagen 80:65 (36:39). Die BBA musste erneut mit vier Spielern aus der zweiten Mannschaft verstärkt werden, um ein konkurrenzfähiges Team zu stellen. Dieses Team spielte eine starke erste Halbzeit, vor allem Aufbauspieler Anthony Watkins punktete aus allen Lagen. Doch im dritten Viertel brachen die Hagener ein. Ibbenbüren dominierte das Duell an den Brettern klar, insbesondere Kai Hänig (21 Punkte, 13 Rebounds) und Victorio Dente (10/14) erarbeiteten ihrem Team viele Vorteile. Überdies ließ die BBA viele Freiwürfe liegen und verlor nun zu oft den Ball. Bis auf Watkins und Lasse Dresel (12) erwischte kein anderer Hagener einen guten Offensivtag.

„Wenn du das Reboundduell mit 29:52 verlierst und von der Freiwurflinie nicht mal 50 Prozent triffst, dann kannst du kein Spiel gewinnen“, ärgerte sich BBA-Trainer Tome Zdravevski, dessen Kritik sich aber im Rahmen hielt. „Wir hatten diesmal 15 Assists, das war schon mal ein Fortschritt. Ich hoffe einfach, dass all unsere kranken und verletzten Spieler zu Beginn des nächsten Jahres zurück sind und wir dann wieder angreifen können.“

Durch die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Partien ist die BBA binnen fünf Wochen vom dritten auf den elften Tabellenplatz gerutscht.

BBA: Watkins (28, 7 Rebounds), Mingaz (2), Zajic (2), Osarinmwian, Elkenhans, Nedzinskas (12), Dresel (12), Jürgens (3), Glavovic (2), Ligons (2), Krichevski (2).

