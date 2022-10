BBA Hagen liefert gegen TuS HammStars eine Show ab

Hagen. Basketball-Regionalligist BBA Hagen fährt gegen die TuS HammStars den zweiten Saisonsieg ein und liefert dabei ein unterhaltsames Spektakel.

Dunkings, Alley-Oops, Blocks, Dreier: Die BBA Hagen veranstaltete in der 2. Halbzeit gegen die TuS HammStars einen Basketball-Zirkus, der durchaus Unterhaltungswert hatte. Hauptattraktion in der Otto-Densch-Halle war am Freitagabend US-Center Nieja Jordan (22 Punkte), der mehrfach spektakulär abschloss, aber auch seine Mitspieler Vytautas Nedzinskas (23), Anthony Watkins (21) und Tim Elkenhans (12) beteiligten sich am Spektakel. Eine am 3. Spieltag schwache Hammer Mannschaft hatte der Hagener Show kaum etwas entgegenzusetzen. Die BBA gewann mit 103:80 (41:33) und fuhr damit ihren zweiten Saisonsieg ein.

Nedzinskas hält BBA im Spiel

Von Spektakel war zu Beginn noch kaum etwas zu sehen. Die BBA Hagen hatte weder Zugriff in der Verteidigung noch Wurfglück, aber sie hatte „Vytzka“, der aus allen Lagen traf und verhinderte, dass sich Hamm absetzen konnte. Die Hagener arbeiteten sich Stück für Stück ins Spiel, gingen durch einen Dunking von Luka Zajic in Führung (15:14/8.). Hamms Alleinunterhalter John Murry (30 Punkte) bäumte sich noch auf und warf, als gäbe es kein Morgen mehr, aber gegen eine vorne wie hinten aggressive Hagener Mannschaft reichte das nicht. Die BBA spielte nach Ballgewinn oder Rebound schnell nach vorne, baute so zu Beginn der zweiten Halbzeit den Vorsprung auf ein zweistelliges Punktepolster aus. Am Ende des dritten Viertels stand es schon 80:55 aus Sicht der Hagener Manege, und so war der letzte Abschnitt nicht viel mehr als ein Auslaufen beider Mannschaften.

BBA-Trainer Tome Zdravevski war die Erleichterung nach Spielende ins Gesicht geschrieben. „Das war viel, viel besser als letzte Woche gegen Haspe. Der Anfang hat mir nicht gefallen, aber ab dem Ende des zweiten Viertels haben wir schnell und aggressiv gespielt“, sagte der Coach.

Schon am kommenden Freitag hat die BBA wieder ein Heimspiel. Dann geht’s gegen die Hertener Löwen.

BBA: Watkins (21), Zajic (6), Philipp (4), Wegmann, Opitz, Mingaz (2), Elkenhans (12), Nedzinskas (23), Dresel (9), Jürgens, Jordan (22), Krichevski (4).

