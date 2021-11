BBA Hagen und SV Haspe 70 fahren ungefährdete Siege ein

Hagen/Recklinghausen. 1. Regionalliga: Basketball Akademie Hagen bezwingt Leverkusener Reserve. Haspes Guard Cikara macht ein überragendes Spiel in Recklinghausen.

Nicht nur Phoenix Hagen zeigte am Freitagabend ansehnlichen Basketball, auch die heimischen Erstregionalligisten BBA Hagen und SV Haspe 70 fuhren überzeugende Siege ein.

BBA Hagen - Bayer Giants Leverkusen II 79:70 (47:43). Die BBA ist bescheiden in dieses wichtige Spiel gestartet, nach wenigen Minuten hieß es 2:12 auf der Anzeigetafel der Otto-Densch-Halle. Leverkusen spielte selbstbewusst und traf gut, aber das galt nach der wackeligen Anfangsphase auch für die BBA. Während sich die Gastgeber im zweiten Viertel leichte Vorteile erarbeiteten, sich aber nicht absetzen konnten, übernahmen sie im dritten Viertel vorentscheidend die Kontrolle.

Leverkusen hatte an diesem Tag nicht die Qualität, um eine Wende herbeizuführen, auch weil bei den Giants viele Leistungsträger fehlten. Topscorer der Hagener waren die Routiniers Marcus Ligons und Vytautas Nedzinskas (je 20), aber BBA-Coach Kosta Filippou hob einen Youngster hervor: „Tobi Wegmann hat offensiv wie defensiv ein Bombenspiel gemacht. Er war mit der Initiator, um dieses Spiel zu drehen“, lobte der Trainer.

So geht es für die BBA am Sonntag mit einem guten Gefühl zu den Elephants Grevenbroich (16 Uhr).

BBA: Ligons (20), Philipp (3), Wegmann (13), Opitz (10), Fritze (7), Spitale, Nedzinskas (20), Ribic (4), Gebehenne (2), Fuhrmann, Theodoridis.

Citybasket Recklinghausen - SV Haspe 70 82:86 (39:44). Mit zwei schnellen Dreiern fanden die 70er gut ins Spiel. Die Gäste bewegten den Ball vorbildlich, die ersatzgeschwächten Recklinghäuser bekamen an diesem Abend keinen defensiven Zugriff. Im zweiten Viertel zog Haspe schon auf zwölf Punkte Führung hinfort, aber „wir haben es versäumt, den Vorsprung auszubauen“, ärgerte sich SV-Coach Michael Wasielewski.

In der zweiten Halbzeit probierten es die Citybaskets mit einer härteren Gangart, aber die 70er zeigten sich davon völlig unbeeindruckt. In den wichtigen Momenten griff die Verteidigung der Gäste, während es im Angriff diesmal Sven Cikara war, der seine Farben trug. Der Hasper Guard kam auf 24 Punkte, traf am Ende jeden seiner vier Freiwürfe. „Er hat das Spiel von der ersten Minute an für uns getragen“, hob Michael Wasielewski hervor.

Im 2. Teil des Doppelspieltags bekommen es die 70er am Sonntag mit den Ballers Ibbenbüren zu tun (16 Uhr, Rundsporthalle Haspe).

Haspe: Ojima, Schmugge, Glavovic, Urban (2), Obrebski (8), Waltenberg (8), Penteker (9), Strahl (11), Westbroook (12), Luchterhandt (15), Cikara (24).

