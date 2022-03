BBA Hagen vs. SV Haspe 70: Mehr Derby-Brisanz geht nicht

Hagen. Es geht um den Klassenerhalt in der 1. Basketball-Regionalliga und Derbyehre: BBA Hagen empfängt Haspe 70. In Ibbenbüren überraschten die 70er.

Beide Teams stehen in der Tabelle punktgleich hintereinander, beide brauchen den Sieg für den Klassenerhalt, beide wissen um die Derbybrisanz. „Ich glaube nicht, dass ein Spieler für dieses Duell extra motiviert werden muss. Alle brennen darauf“, sagt Kosta Filippou, Trainer der BBA Hagen. Und sein Gegenüber vom , Michael Wasielewski, weiß: „Wir haben aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen.“ Vorhang auf für das Derby der Hagener Basketball-Regionalligisten (Freitag, 20.15 Uhr, Otto-Densch-Halle).

So ist die Ausgangslage

Selten versprach das Duell zwischen BBA (ehemals BG) und Haspe 70 so viel Brisanz wie jetzt. „Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, dass die Ausgangslage mal spannender war“, sagt Filippou. Sowohl die Eilper als auch die Gäste aus dem Hagener Westen haben nach dem Derby nur noch drei Spiele zu absolvieren und können beide noch absteigen.

Die BBA steht auf Rang elf, Haspe auf dem zwölften Platz und dahinter kommt BG Dorsten auf dem ersten Abstiegsrang. Der Sieger des Freitagabendspiels hat nicht nur beste Karten, den Klassenverbleib zu schaffen, sondern darf sogar mit einem Auge in Richtung Playoffs blicken. Das Rennen um die Endrunde, die erstmals in der 1. Regionalliga gespielt wird, ist noch komplett offen.

Haspes Trainer Michael Wasielewski. Foto: Michael Kleinrensing

Haspe 70 überrascht die Baller Ibbenbüren

Vor der Partie in der altehrwürdigen Otto-Densch-Halle haben die Hasper für eine Überraschung gesorgt. Am späten Mittwochabend gewannen die 70er mit 100:88 (58:42) beim Tabellenzweiten Ballers Ibbenbüren – und das in dominanter Art und Weise. „Wir hatten das Spiel von Anfang bis Ende im Griff“, lobte Michael Wasielewski. „Auch wenn 88 kassierte Punkte nicht wenig sind, haben wir defensiv eine starke Leistung abgerufen und Ibbenbüren vor allem an der Dreierlinie dicht gemacht. Offensiv haben wir diesmal unseren Rhythmus gefunden. Und alle Spieler – auch die, die zuletzt ein Formtief hatten – haben wichtige Akzente gesetzt.“ (Scoring s.u.)

Das galt insbesondere für Phoenix-Doppellizenz-Guard Erik Penteker, der sechs seiner sieben Dreierversuche im Korb unterbrachte und mit 21 Punkten zum Topscorer avancierte. „Dem ist ein Stein vom Herzen gefallen“, freute sich Wasielewski für den 19-Jährigen. Derweil spielte Aufbauspieler Sven Cikara (14 Punkte, 11 Assists) wieder stark auf.

Angespannte Personallage bei BBA Hagen

Verunsichert das den Derbygegner? Keineswegs, sagt BBA-Coach Filippou: „Wir wissen, dass sie Basketball spielen können und immer mal wieder einen raushauen. Ich sehe uns auch auf keinen Fall in der Favoritenrolle.“ Filippous Einschätzung hat aber weniger mit der Stärke des Gegners, sondern viel mehr mit der angespannten Personalsituation im BBA-Lager zu tun. Marcus Ligons muss weiterhin pausieren, ob er in dieser Saison überhaupt noch einmal ins Spielgeschehen eingreifen kann, ist unklar. Offen ist auch, ob Sören Fritze am Freitag auflaufen kann. Der 26-jährige Spielmacher plagt sich noch immer mit Rückenbeschwerden herum und konnte bisher nicht mit der Mannschaft trainieren.

BBA-Kapitän Yannick Opitz ist zurück in der BBA-Rotation. Foto: Michael Kleinrensing

Auch Micha Krichevski war unter der Woche krankheitsbedingt angeschlagen, was gerade die Rotation unter dem Korb erschweren könnte. Sein Debüt wird deswegen Ben Jürgens aus der Reserve geben. „Die Ausfälle und die Belastung der kleinen Rotation sollen für Freitag keine Rolle spielen“, so Filippou. „Ich freue mich vielmehr, dass Yannick Opitz und Lasse Dresel wieder immer in Tritt kommen und Felix Fuhrmann auch wieder mit an Bord ist.“

SV Haspe 70 hat sich gut entwickelt

Die 70er hingegen werden wahrscheinlich komplett antreten, müssen aber das Auswärtsspiel in Ibbenbüren noch körperlich verarbeiten. Im Hinspiel war Haspe 70 mit 68:83 deutlich unterlegen, weil die Eilper mehr Kampf und Willen an den Tag legten. Doch seitdem hat sich sich das Team um Kapitän und Ex-BGer Oscar Luchterhandt weiterentwickelt – vor allem in den vergangenen Wochen. „Drei Siege in Folge wären schön“, grinst Michael Wasielewski. „Wir werden den Schwung aus den letzten Spielen mit ins Derby nehmen.“

+++ TV Ibbenbüren – SV Haspe 70 88:100 +++

Haspe 70: Iloanya, Molitor (7), Obrebski (6), Hofmann (14, 5 Blocks), Westbrook (16, 9 Rebounds), Cikara (14, 11 Assists), Nsiabandoki (4), Luchterhandt (16, 6 Rebounds), Waltenberg (2), Kalongi, Penteker (21).

Topscorer Ibb.: del Hoyo (18), Baker (17), Porcher Jimenez (17).

