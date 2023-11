BBL: Verwirrung um Engagement von Trainer Ingo Freyer

Am Rande

Hagen Angeblich war es schon beschlossene Sache, dass „Feuerwehrmann“ Ingo Freyer die kriselnden Crailsheim Merlins übernimmt. Aber diesmal ist er nicht der Retter in der Not.

Gesprächsthema Nummer 1 in der Hagener Basketballszene war an diesem Dienstag, den 14. November, mal nicht Phoenix Hagen - sondern Phoenix Hagens ehemaliger Trainer, Ingo Freyer (52). Dem hat man in der Basketball-Bundesliga (BBL) inzwischen den Ruf des Feuerwehrmanns angeheftet. Weil er zur Stelle ist, wenn‘s brennt.

Anfang 2022 löschte Freyer den Brand bei den EWE Baskets Oldenburg, im April 2023 rettete er den Mitteldeutschen BC aus lodernden Flammen. Beide Klubs schafften mit Freyer an der Seitenlinie den Klassenerhalt. Ziemlich souverän sogar. Oldenburg wäre sogar auf Playoff-Kurs gewesen, hätte man die Spielzeit noch um einige Begegnungen verlängern können.

Es blieb bei Kurzeinsätzen

Der 52-jährige Freyer blieb aber trotz tadelloser Arbeit nicht über die Saison hinaus - weder in Oldenburg noch in Weißenfels. Es blieb bei Kurzeinsätzen, was im Kontrast zu Freyers vorherigen Trainerstationen steht: Phoenix Hagen coachte er von 2007 bis 2016 (und löschte auch dort bekanntlich das eine oder andere Feuer), die Gießen 46ers immerhin von 2017 bis 2020.

Zurück zum Hier und Jetzt: An diesem Dienstag berichtete das Basketball-Fachmagazin BIG auf seinen Social-Media-Plattformen, dass Ingo Freyer angeblich den kriselnden Bundesliga-Letzten Crailsheim Merlins übernimmt. Und die Meldung stellte auch niemand infrage. Na klar, wenn‘s in Crailsheim brennt, dann müssen die Sirenen von Ingo Freyers Löschzug doch längst jaulen. Aber am Nachmittag vermeldeten die Merlins, dass Jussi Laakso als neuer Headcoach auf den geschassten Nikola Markovic folgen wird. Nicht Ingo Freyer. Eine klassische Ente.

Ausgeschlossen ist es natürlich nicht, dass Feuerwehrmann Freyer bald wieder zum Einsatz kommen wird. Im Tabellenkeller brennt es bekanntlich regelmäßig.

