Befreiungsschlag! Haspe 70 besiegt daheim Bayer Leverkusen

Hagen/Grevenbroich Die BBA Hagen fährt in der 1. Basketball-Regionalliga den siebten Sieg in Serie ein. Jamel McAllister legt für den SV Haspe 70 40 Punkte auf.

Erfolgreiches Wochenende für die Hagener Basketballer aus der 1. Regionalliga: Die BBA Kodiaks bauen ihre Siegesserie aus und der SV Haspe 70 sichert sich zwei strategisch wichtige Punkte im Abstiegskampf.

SV Haspe 70 – TSV Bayer 04 Leverkusen II 100:93 (50:43). „Wir haben von Beginn an das Spiel an uns gerissen“, bilanzierte Haspes Coach Michael Wasielewski nach dem wichtigen Sieg gegen Leverkusen. Es war ein Spiel, in dem vieles passte, aber auch nicht alles glänzte, was golden aussah, denn im ersten Viertel erspielten sich die 70er einen Vorsprung, den sie lange hielten. Die Hagener drückten im ersten Viertel aufs Gas und führten mit 30:21. „Das zweite Viertel war dann leider nicht mehr so gut. Wir haben den Ball nicht mehr richtig laufen lassen und wir hatten ein paar unnötige Ballverluste“, erläutert Wasielewski. Die Folge: Im zweiten und dritten Viertel ist Haspe leicht eingeknickt – und kassierte zwischenzeitlich auch den Ausgleich. Doch dank einer insgesamt starken Leistung, insbesondere von Big Man Jamel McAllister, der herausragende 40 (!) Punkte auflegte, setzte sich das Wasielewski-Team am Ende durch.

SV Haspe 70: Iloanya (13), Bambullis (20), Vasiliu, Fouda (8), McAllister (40), Krall (6), Dia (5), Omorodion, Waltenberg, Uhlenbrock (4), Eyimofe (4)

Dusan Ilic (r.) ist von seiner Verletzungspause zurückgekehrt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

New Elephants Grevenbroich – BBA Hagen 70:89 (43:47). Die Kodiaks legten einen perfekten Start ins Spiel hin, führten am Ende des ersten Viertels mit 32:23 und zogen danach mit einer 14:2-Serie schon auf 46:25 davon (15.). „Und dann haben wir eine Schlaftablette genommen“, ärgerte sich BBA-Trainer Tome Zdravevski über einen 18:1-Lauf der Elefanten, der das Spiel wieder offen gestaltete.

Die Partie blieb bis zum 71:65 (33.) ausgeglichen, ehe der Tabellenzweite sein Können durchsetzte: Mit einem 12:0-Lauf zum 83:65 (37.) machte die BBA um Topscorer Shawn Scott (34) alles klar. Ein ganz wichtiger Faktor für die Hagener: Center Alex Kortenbreer, der die Zone defensiv beherrschte und Grevenbroich zur Verzweiflung trieb.

„Dass wir das letzte Viertel so deutlich gewinnen ist ein Beweis für unsere gute Kondition uns unsere Fähigkeit, unter Druck abzuliefern“, lobte Tome Zdravevski.

BBA Hagen: Abrams (12), Philipp (3), Ilic (1), Pauli, Scott II (34), Bullock, Nedzinskas (8), Dresel (8), Agyapong (2), Tjon Affo (14), Kortenbreer (7).

