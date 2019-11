Herdecke. Aus den letzten vier Spielen der Hinrunde nimmt die TSG Herdecke acht Punkte mit. Colapietro erklärt, was in Zukunft noch besser laufen soll.

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga im Mai 2015 konnte die TSG im Jahr darauf noch Tabellenplatz vier erreichen, danach folgten die Plätze sechs, neun und zuletzt unter Trainer Lorenzo Cordi in Kooperation mit dem Sportlichen Leiter Frank Colapietro Platz sieben.

Vor der letzten Saison gab es dann einen großen Umbruch und es mussten neben Trainer Lorenzo Cordi auch noch 14 neue Spieler integriert werden. „Das war schon eine echte Herausforderung“, sagte Frank Colapietro damals. „Es hat nach den Ergebnissen bei der Ruhrtalmeisterschaft und den deutlichen Niederlagen in den ersten Wochen niemand damit gerechnet, dass wir die Saison auf Platz 7 abschließen“, so Colapietro über die zurückliegende Spielzeit 2018/2019.

Umbruch noch nicht abgeschlossen

Heute, nachdem die Hälfte der 30 Saisonspiele 19/20 absolviert sind, äußert sich Colapietro in seiner Doppelfunktion zur aktuellen Situation rund um den Bleichstein.„Der Umbruch im Seniorenbereich ist noch lange nicht abgeschlossen. Ziel des Vereins ist es, die sehr gute Jugendarbeit mit den vielen talentierten Spielern in den Seniorenbereich zu implementieren“, erklärt der Sportliche Leiter. „Im Vorfeld der letzten Saison gab es deshalb einige personelle Veränderungen und teilweise auch lange Gesichter, als es nicht wie gewohnt weiter ging.

Das Projekt TSG Herdecke ist aber nicht nur auf zwei Jahre ausgelegt, sondern es braucht schon einen längeren Atem. Die verantwortlichen waren sich von Beginn an sicher, dass es der richtige und vernünftigere Weg ist, um langfristig erfolgreich Fußball zu spielen“, sagt Colapietro und betont dabei auch die Identifikation der Spieler mit dem Verein. „Die enge Zusammenarbeit und der regelmäßige Austausch der Trainer der älteren Jugendmannschaften mit der sportlichen Leitung der Seniorenabteilung ist dabei ein sehr wichtiger Faktor. In der abgelaufenen Saison haben die drei A-Jungenspieler Felix Gräwe, Tom Luca Wyludda und Mohamed-Ismail Benachir den Sprung in die erste Seniorenmannschaft geschafft und die steht absolut hinter dem Projekt. „Das macht sich darin deutlich, dass wir im Sommer nur einen Abgang verkraften mussten“, erinnert Colapietro mit einigem Stolz.

„Mit Jeff Minutolo hat uns allerdings ein zentraler Stürmer mit enormer Qualität verlassen, das war uns aber schon im Winter klar.“Den Spagat zwischen Sportlichem Leiter und Trainer möchte Colapietro spätestens zur Vorbereitung auf die nächste Saison im Sommer 2020 beenden. „Es wird Zeit, dass ich mich wieder intensiv meinen eigentlichen Aufgaben kümmern kann, deshalb wird es die Änderung auf der Trainerposition geben“, kündigt Colapietro für die kommende Spielzeit an.

Zur Hinrunde äußert sich der TSG-Offizielle wie folgt: „Natürlich sind wir mit dem Verlauf nicht zufrieden denn es steckt enorme Qualität in der Mannschaft. Wir haben uns punktuell verstärkt und unsere A-Jugendliche gut integriert. Nach der starken Rückrunde der letzten Saison und der guten Vorbereitung haben wir jedoch nicht in jedem Spiel 100% Einsatz und Willen gezeigt um die Spiele, besonders gegen vermeintlich schwächere Gegner, zu gewinnen. Die schwachen Auftritte mit den verdienten Niederlagen in Volmarstein (1:3) und Ende (1:2) waren zudem auch nicht förderlich für das angeschlagene Selbstbewusstsein“, so Colapietro.

„Die Mannschaft hat aber einen tollen Charakter und hat sich äußerst selbstkritisch gezeigt. Wir sind immer im Dialog, haben die Spiele analysiert und uns entsprechend auf die nächsten Spiele vorbereitet. In den Trainingseinheiten wurde dann noch intensiver gearbeitet, um Abläufe und Abstimmungen zu verfeinern.“ Die letzten Ergebnisse der TSG waren durchaus positiv.

Vier Spiele ohne Niederlage, unter anderem beim 3:3 in Ennepetal und zuletzt zwei deutliche Siege in Linderhausen (5:2) und daheim 4:1 gegen den SC Wengern, lassen wieder optimistischer in die Zukunft blicken.

Offensive nicht leicht auszurechnen

„Unsere Offensive ist mittlerweile nicht mehr so einfach auszurechnen, wir haben viele Spieler im Kader, die Tore erzielen können“, erklärt der TSG-Coach.

„Wir wollen den Rest der Saison so viele Punkte wie möglich sammeln und dann sehen, was uns noch fehlt. Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit zwei, drei alten Hasen. Wenn alles nach Plan läuft, werden wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln, mit der notwendigen Ruhe und Konstanz, die es braucht, um dann in Zukunft auch ganz Oben angreifen zu können“, blickt Colapietro voraus.