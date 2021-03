Bei Haspe 70 schwindet die Hoffnung auf eine Saison 2020/21

Hagen. Haspe-70-Trainer Michael Wasielewski hat kaum Hoffnung auf Basketball-Spielbetrieb im Frühling. Zweitregionalligist RE Schwelm meldet sich ab.

Das Dasein des Basketballers ist in 2021 bislang ein überaus tristes. Anstatt auf Körbe zu werfen, wird sich die Zeit vor dem Tablet oder auf Laufwegen vertrieben. Wenn überhaupt. Die Alternativen sind zwar besser als nichts, aber die Korbsportler sind der Situation mittlerweile überdrüssig. Es zeichnet sich ab, dass die aktuelle Saison für alle Basketballer unterhalb der 1. Regionalliga gar nicht erst beginnen wird. Anfang März ist Kontaktsport immer noch tabu, und es ist wahrscheinlich, dass dies nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch erstmal so bleibt.

Teilnahme an Aufstiegsrunde optional

Für die Basketballer des SV Haspe 70, die in der 2. Regionalliga an den Start gehen, ist die Teilnahme an einer eventuellen Spielrunde ab Mai optional. Und die ersten Teams winken bereits ab. Die RE Baskets Schwelm etwa, die die Saison 2020/2021 somit weder beginnen noch beenden werden. „Es macht keinen Sinn, diese Spielzeit noch anzufangen“, sagte Abteilungsleiter Andreas Happe. „Eigentlich wären wir jetzt in der Endphase einer regulären Saison und somit auch in der Hauptphase der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit.“

Und die 70er? Die harren der Dinge, wie Trainer der „Ersten“ und Jugendvorstand Michael Wasielewski erklärt: „Die Entscheidung wird uns die Politik eh abnehmen, da bin ich ganz realistisch. Wir haben seit vier Monaten keine Halle mehr von innen gesehen.“ Mindestens vier bis sechs Wochen bräuchte eine Mannschaft nach dieser langen Spielpause, um wieder reinzukommen und sich keiner erhöhten Verletzungsgefahr auszusetzen.

Digitales Training ist schwacher Trost

Die Hasper trainieren zwar dreimal die Woche via Zoom und haben auch individuelle Trainingspläne, doch nichts ersetze das Training in der Halle. „Alle sind heiß wieder spielen zu können. Aber dann macht man eine untypische Bewegung und reißt sich das Kreuzband – das ist meine größte Befürchtung“, gibt Wasielewski zu bedenken. So oder so sei ein fairer Wettbewerb in dieser Saison aufgrund der heterogenen Infektionslage nicht gegeben.

Konkurrent UBC Münster II trainiere bereits dank niedriger Covid-Zahlen in der Universitätsstadt, in Hagen bleiben die Sportstätten hingegen geschlossen. Die sportliche Wertigkeit einer kurzen Aufstiegsrunde im Mai/Juni hält Wasielewski mindestens für fragwürdig: „Ohne ein Saisonspiel direkt in eine Aufstiegsrunde zu starten, macht absolut keinen Sinn. Was ist, wenn zum Beispiel zwei Leistungsträger einer Mannschaft verletzt oder beruflich verhindert sind?“ Für eine halbwegs normale Saison hätte der Trainingsbetrieb Mitte Februar beginnen müssen.

Große Hoffnungen auf Lockerungen für den Sport, die sich am Mittwoch ergeben könnten, hat der Trainer der 70er nicht: „Von Sport ist in der Politik nirgendwo die Rede, insbesondere nicht von Breitensport. Es ist super, dass die Friseure wieder öffnen dürfen, aber die Vereine dürfen nach wie vor nichts anbieten“, kritisiert Wasielewski, der als Grundschulkoordinator für Phoenix Hagen fungiert. Insbesondere für die Kinder und für die Älteren der Gesellschaft sei die aktuelle Lage verheerend. „Es muss jetzt etwas passieren“, ärgert sich Wasielewski.

Blick auf nächste Saison

Für seine Mannschaft richtet der Coach den Blick in die Saison 2021/22. Nach dem Abstieg haben die 70er eine komplett neue Mannschaft geformt, die bislang noch kein Pflichtspiel bestritten hat. „Ich habe bereits mit allen Spielern geredet, die Gespräche liefen positiv. Ein, zwei Jungs wollen wir noch von außen holen“, gibt Wasielewski Einblicke in seine Planungen.

Verpflichten will man auch wieder US-Guard Brandon Roberts, der Ende 2020 wegen der diffusen Corona-Situation die Heimreise antrat. Der Amerikaner hat in seiner Heimat derweil einen neuen Job. „Erst am Sonntag haben wir noch telefoniert. Es geht ihm und seiner Familie gut“, berichtet Michael Wasielewski. „Ob er noch mal nur auf die Karte Basketball setzt und zurückkehrt, weiß er allerdings noch nicht.“ Einen Importspieler will man in Haspe definitiv verpflichten.

