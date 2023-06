Bei Herdecker TC spielen so viele Teams wie noch nie

Herdecke. Es läuft beim Herdecker Tennis-Club Grün-Weiß. Nicht nur, weil man im Sommer so viele Mannschaften wie noch nie stellt:

Viel Positives zu berichten gab es bei der Jahreshauptversammlung des Herdecker Tennisclubs. So zeigt sich weiter ein deutlich positiver Trend bei den Mitgliederzahlen in den letzten beiden Jahren, vor allem im Jugendbereich. Auch wurden in diesem Jahr so viele Mannschaften für den Spielbetrieb im Sommer gemeldet wie noch nie.

In der Sommersaison 2023 spielen im Seniorenbereich insgesamt sieben Mannschaften – erstmals seit einigen Jahren auch wieder eine erste Herrenmannschaft, die die 1. Kreisklasse anführt. Ferner wurden Damen 40, Damen 50, Herren 30, Herren 40 6er und Herren 40 4er sowie die Mixed 40 angemeldet. Im Jugendbereich treten Junioren U15, Juniorinnen U12, Gemischt U10 und Gemischt U8 an.

Kirsten Schölzel neue Sportwartin

Bei den Vorstandswahlen traten sowohl Sportwart Andre Wilms als auch Festwartin Dagmar Lülsdorf nicht mehr an. In ihren Ämtern bestätigt wurde der 1. Vorsitzende Jürgen Esken, Kassenwart Lars Kemmerich und die Beisitzer Philipp Krokowski und Katharina Biermann. Neu gewählt wurde beim Herdecker TC zur Sportwartin Kirsten Schölzel, zum Beisitzer Johannes Schölzel und zum Festwart Sebastian Robl.

