Bewegender Abschied: Hagen verneigt sich vor Fredi Rissmann

Hagen. Bewegende Feier in der Otto-Densch-Halle: Hunderte Menschen nehmen Abschied vom verstorbenen BG-Chef Fredi Rissmann. Und singen sogar für ihn.

Ob das jetzt pietätlos sein könnte? Hansi Thun zuckte mit den Schultern. Marcus Opitz habe es ihm so aufgetragen und außerdem: Fredi Rissmann hätte das gut gefunden. „Pietätlos“ hatte sich in seinem Wortschatz sowieso irgendwo ganz weit hinten versteckt. Also spielte Thun auf der Gitarre und sang zusammen mit der pickepackevollen Otto-Densch-Halle zur Melodie von Jingle Bells:

„BGH, BGH, geilster Club der Welt! Wir machen jeden Gegner nass, wie es uns gefällt, hey! BGH, BGH...“

Nein, die Abschiedsfeier für den am 11. Dezember 2022 verstorbenen Fredi Rissmann († 68) war nicht gewöhnlich, aber alle waren sich einig: Genau so hätte sich der Mitgründer und langjährige Vorsitzende der BG Hagen das gewünscht.

Fast wie bei einem BG-Spiel: Zahlreiche Menschen versammeln sich um das Spielfeld der Otto-Densch-Halle. Foto: Michael Kleinrensing

Fredi Rissmann wurde an diesem Mittwochmorgen in kleinerem Kreis im Ruheforst beigesetzt. Am frühen Abend gab es für ihn dann eine Trauer-, nein, eine Abschiedsfeier in seinem „Wohnzimmer“, der Eilper Otto-Densch-Halle, in der er tausende Basketball-Spiele seiner BG Hagen gesehen und begleitet hat. Als Funktionär, Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und natürlich als Fan.

Auch die Abschiedsfeier hatte etwas von einer Basketball-Partie: Am Seitenrand saßen und standen um die 200 Menschen und blickten gebannt auf das Spielfeld, darunter auch Fredis Bruder Lars, der sich herzlich für die Anteilnahme bedankte. Die Haupttribüne war ebenfalls voll mit Menschen. Auf dem Parkett stand ein schwarzes Rednerpult, daneben ein riesiges Bild vom BG-Chef, wie er zufrieden lächelnd beim Freiluftturnier sitzt, darüber der Titel „Fredi, Danke für alles.“

Fredi war großzügig und selbstlos

Stellvertretend für die unzähligen Wegbegleiter Rissmanns ergriff dessen langjähriger Freund Sven Runtemund das Mikrofon, während auf einer Leinwand alte Fotos und seltene Videos vom „BG-Patron“ gezeigt wurden. Runtemund war BG-Basketballer der ersten Stunde. Er erzählte von unvergesslichen Urlauben und Ausflügen, beispielsweise der Mannschaftsfahrt nach Litauen im Jahr 1996, als der BG-Chef die Passkontrolle durch den Zoll geschickt umging: Man musste eben nur eine Palette Andreas-Pils mit den Zöllnern leeren. Die Halle lachte.

Sven Runtemund erzählte von legendären Spielen, wie dem Duell um die Westdeutsche Meisterschaft im Jahre 1981 in Ibbenbüren. „Unsere Gegner hatten professionelle Trainingsanzüge und vollzogen ein professionelles Warm-up. Wir hatten hingegen einen Kassettenspieler, aus dem schrill und laut ‘Skandal im Sperrbezirk’ tönte und hinter unserer Bank stand eine Kiste Andreas-Pils. Und wir haben das Spiel gewonnen.“

Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz würdigt Fredi Rissmann und dessen Lebenswerk mit einer Rede. Foto: Michael Kleinrensing

Mehrmals erwähnte er all die guten Freunde Fredi Rissmanns. Shorty, Baba, Thommy, Olaf, Detlef, Herby, Ganther, Uli – so viele, dass sie eben eine ganze Halle füllen können. „Fredi, du warst immer großzügig für deine Freunde und für deine BG. Selbst aber hast du dir wenig gegönnt“, sagte Sven Runtemund und brachte auf den Punkt, wofür so viele Menschen den ewigen Vorsitzenden der BG Hagen schätzten: „Du warst ein Chancengeber. Du hast an Menschen geglaubt, dabei waren Herkunft, Hautfarbe, Religion, Alter oder sexuelle Ausrichtung egal für dich. Das einzige, was du erwartet hast, war Loyalität.“

Auch Oberbürgermeister Erik O. Schulz würdigte Fredi Rissmanns Lebensleistung. „Wir verneigen uns heute vor der Person Fredi Rissmann“, sagte Hagens OB. „Fredi war jemand, der noch mal weiterdenken konnte als andere. Er war immer loyal, bot Menschen Rückhalt, er war ein Mensch der offenen und ehrlichen Worte.“

Wäre dieser Tag des Abschieds nur im Film geschehen, dann hätte man dem Drehbuchautor durchaus vorwerfen können, die Dinge etwas überspitzt zu haben. Tatsächlich aber fällt der Tag von Fredis Abschied auf den Geburtstag des Basketballs: Am 21. Dezember 1891 erfand Dr. James Naismith den Sport, den der BG-Chef so geliebt und in Hagen so populär gemacht hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke