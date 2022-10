Bezirksliga: FC Wetter feiert den ersehnten ersten Heimsieg

Erster Heimsieg für den FC Wetter und seinen Trainer Marc Schmitt in der Fußball-Bezirksliga.

Wetter. Der FC Wetter feiert in der Fußball-Bezirksliga den ersten Heimsieg der Saison. So schätzt Trainer Marc Schmitt den Erfolg ein.

Eine Woche nach dem wichtigen 3:1-Sieg im Derby bei Hellas/Makedonikos Hagen hat Fußball-Bezirksligist FC Wetter den lang ersehnten ersten Heimerfolg eingefahren: Gegen Schlusslicht SC Obersprockhövel II stand am Ende ein ungefährdeter 4:1 (2:0)-Erfolg zu Buche.

Die Gastgeber hatten die Partie auf dem Harkortberg zwar die gesamten 90 Minuten über im Griff, mussten vor der Halbzeitpause jedoch einige bange Minuten überstehen, in denen die Gäste unter anderem die Latte trafen. Da kam das 2:0 per Freistoß durch Samir Hammouda (45.) gerade richtig, nachdem Emre Kavuk Wetter zuvor in Führung gebracht hatte (22.).

Etliche gute Chancen verpasst

Nach dem Seitenwechsel vergab der FC etliche gute Chancen und verpassten es somit, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Erst ein Doppelpack von Berkan Aras (81./84.) beseitigte letzte Zweifel. SCO-Torjäger Alexander Valdix verkürzte zwischendurch auf 1:3 (82.). „Ein ärgerliches Gegentor nach einem Abwehrfehler“, erkannte Wetters Trainer Marc Schmitt. „Auch wenn noch nicht alles restlos gut war, haben die Jungs einen hochverdienten Heimsieg eingefahren.“

+++ Lesen Sie auch: Unglaublicher Tore-Rekord beim Hasper SV +++

FC Wetter: Frömming; Nezir, Glania, Hammouda (53. Shala), Kavuk, Ünal (76. Heinrichsmeier), Aras (84. Alpdag), Tyler, Stojanovic, Özalp (84. Balta).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke