BG Hagen fehlt nicht viel zum Coup gegen Köln

So macht die BG Hagen wirklich Spaß. Der ersatzgeschwächte Basketball-Erstregionalligist hatte den excellent besetzten Spitzenreiter RheinStars Köln am Rande einer Niederlage, nur etwas Wurfglück fehlte am Ende zum großen Coup. Und erhielt trotz der 80:90 (44:49)-Niederlage gegen den hohen Aufstiegsfavoriten viel Beifall von den mit etwa 300 Besuchern besetzten Rängen. „Ich bin stolz auf die Jungs, wie sie sich zurückgekämpft haben“, bekannte BG-Trainer Kosta Filippou, „so gehen wir unseren Weg weiter.“

Daniel Zdravevski trägt 20 Punkte bei der BG bei. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der frühere „Bachelor“ - Ex-Bundesligaspieler Andrej Mangold hatte an diesem Abend keinen TV-Termin, bestritt seinen sechsten Einsatz - und Liga-Topscorer Tibor Taras blieben zunächst auf der Bank, der Spitzenreiter dominierte trotzdem zunächst. Paul Giese durfte die BG per Dreier in Führung bringen, dann ließen die intensiv verteidigenden Kölner lange nichts zu. Beim 4:13 durch Thomas Michel (6. Minute) lagen sie deutlich vorn, erst dann gelang Daniel Zdravevski der zweite Hagener Feldkorb. An den Kräfteverhältnissen änderte das nichts, die RheinStars ließen weiter kaum freie BG-Würfe zu, nahmen dafür auch ein klares Foul-Plus in Kauf. Und die Hagener Zonenverteidigung wiederum bekam keinen Zugriff auf die Schützen der Gäste.

Als dann auch Taras aufs Feld kam und gleich in Serie traf, sah beim 16:37 (11. Minute) alles nach einem Spaziergang für den Tabellenführer aus. Doch wieder war es Giese, der per Dreier die Initialzündung gab – und diesmal taten es ihm die Teamkollegen gleich. Eine schnelle Auszeit von RheinStars-Coach Johannes Strasser fruchtete nicht viel, sein Team hatte nun den Fokus verloren, symptomatisch war der verstopfte Dunking von Mamadou Dia. Und die BG kämpfte sich nun – angeführt von Zdravevski und Vytautas Nedzinskas - ins Spiel. Als dann auch Sören Fritze erstmals traf, war – nach einer 20:2-Serie – beim 36:39 (17.) wieder ein offenes Spiel erreicht.

Offener Schlagabtausch

Und das blieb es auch nach dem Wechsel. Jetzt brachte Köln Taras zwar von Beginn, der gleich einen Dreier traf, und setzte sich zum 46:56 (22.) etwas ab. Doch genau so schnell war die BG, bei der jetzt Center Alex Kortenbreer Akzente setzte, wieder dran. Nach dem 60:62 durch Fritzes Dreipunktspiel verpasste Nedzinskas per Distanzwurf, der sich wieder aus dem Ring drehte, die erste Hagener Führung seit der ersten Minute, auch konnte mit zwei von drei Freiwürfen nur zum 62:62 ausgleichen (27.). Zdravevski holte das mit dem Zug zum 67:66 (28.) nach, nun war es endgültig ein offener Schlagabtausch.

In dem die Gastgeber im Schlussviertel aber - auch bei freiesten Würfen - zunächst vier Minuten gar nichts trafen, erst Nedzinskas und Giese verkürzten auf 76:77 (35.). Doch die Kölner suchten und fanden Taras, auch Mangold tat der BG nun weh. Und als Vincent Golson 90 Sekunden vor Ende zum 80:88 traf, hatten die Kölner den Hagener Angriff abgewehrt. „Wir sind von der intensivsten Defensive der Liga zunächst überrascht worden“, sagte Filippou, „aber am Ende hatten wir Köln so weit.“

BG Hagen: Ligons (3), Zdravevski (20), Opitz (10), Spitale, Nedzinskas (22), Giese (8), Kortenbreer (6), Schlink, Fritze (11). RheinStars Köln: Mangold (10), Golson (9), Kneesch (7), Michel (11), Petersen (12), Dia (2), Taras (25), Hulsen (3), Van Laack, Dohmen (11).