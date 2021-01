BG Hagen: Re-Start Ende April/Anfang Mai wäre letzte Chance

BG-Cheftrainer Kosta Filippou (rechts) will die Erstregionalliga-Saison noch nicht aufgeben.

Hagen Ob der Spielbetrieb in der 1. Basketball-Regionalliga im März weitergeht, ist aktuell fraglich. Für die BG Hagen gibt es ein letztes Szenario.

Die Verlängerung des harten Lockdowns lässt die Re-Start-Pläne der Basketball-Erstregionalligisten ins Wanken geraten, die im November unterbrochene Saison 2020/21 soll dennoch fortgeführt werden. Dafür sprach sich die Mehrheit der Vereinsvertreter der höchsten Spielklasse NRWs in einer Videokonferenz des Westdeutschen Basketball-Verbands (WBV) aus.

„Es ist für uns alle wichtig, nach dieser langen Pause wieder spielen zu können. Wenn wir die Möglichkeit dazu haben, werden wir diese auch nutzen“, sagt Kosta Filippou, Trainer und Sportlicher Leiter der BG Hagen.

Re-Start erst im April/Mai?

Ab März sollte die Hinrunde zu Ende gespielt werden, für die BG wären noch sechs Partien zu bestreiten, ehe Playoffs auf dem Plan stünden. Alles Schall und Rauch? Noch nicht ganz, doch bei weiterhin hohen Corona-Fallzahlen bzw. einer Lockdown-Verlängerung würde die Wiederaufnahme der Saison noch weiter nach hinten verschoben werden.

Schließlich müssten sich die Basketballer nach langer Pause auch erstmal auf den Spielbetrieb vorbereiten. Sollte aber auch dieses Szenario verworfen werden, so wäre ein Re-Start Ende April/Anfang Mai die letzte Chance für die BG Hagen und ihre Gegner.

Playoffs für alle Teams

In diesem Fall würden nur noch einige wenige Partien der regulären Spielzeit absolviert werden, der Fokus läge auf den Playoffs. „Dann wären die ersten drei Mannschaften automatisch in der zweiten Runde. Die Teams auf den Plätzen fünf bis 13 spielen dann die weiteren fünf Zweitrunden-Teilnehmer aus. Wobei der Vierte gegen den 13. antreten würde, der Fünfte gegen den Zwölften und so weiter“, erklärt Kosta Filippou. Die BG steht mit zwei Siegen aus fünf Spielen auf Tabellenplatz neun und würde Stand jetzt auf den Rangachten Bayer Leverkusen II treffen.

Darüber hinaus soll das Ende der Wechselfrist vom 31. Januar auf den 31. März gelegt werden, damit die Vereine mehr Flexibilität haben. Sollten in der ProB keine Playoffs gespielt werden, was aktuell diskutiert wird, könnten sich Regionalligisten noch mit Spielern aus der dritthöchsten Profi-Spielklasse verstärken. Denn dort endet die reguläre Saison bereits Mitte März.

Regionalligisten könnte sich Spielermarkt öffnen

"Das wäre ein riesiger Spielermarkt, der sich da öffnen würde. Für uns wäre das aber kein Thema", sagt BG-Trainer Filippou, doch so mancher Konkurrent mit Aufstiegsambitionen könnte auf dem Transfermarkt noch mal zuschlagen. Die Vereinsvertreter sprachen sich zudem dafür aus, dass es einen Aufsteiger, aber keinen Absteiger geben soll. Das WBV-Präsidium wird dies wohl noch im Januar entscheiden.

Durchaus realistisch ist natürlich, dass die ganze Saison 2020/21 ins Wasser fällt. Sollte das geschehen, so bleibt noch die Hoffnung auf eine Art "Summer League", einem Wettbewerb für Basketballer aus der Region in den Sommermonaten.

Filippou und Rissmann planen langfristig

Und für Filippou, der auch Sportlicher Leiter der BG Hagen ist, geht der Blick schon darüber hinaus: "Aktuell überlegen Fredi Rissmann und ich, wohin die Reise für uns langfristig geht." Die erste Mannschaft habe enorm viel Qualität und ein Höchstmaß an Identifikation mit dem Verein, allerdings auch ein recht hohes Durchschnittsalter. Man arbeite daran, auch in Zukunft eine gute Mischung aus gestandenen Akteuren und Perspektivspielern aus Hagen aufbieten zu können, die in der 1. Regionalliga eine gewichtige Rolle spielt.

"Wir passen unser ganzheitliches Konzept an, wollen insbesondere unseren Jugendspielern bald noch bessere Trainingsmöglichkeiten bieten", sagt Kosta Filippou. Dies soll auch weiterhin mit den Talentförderern Tome Zdravevski und Vid Zarkovic gelingen.