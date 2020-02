BG Hagen startet mit Sieg in den Doppelspieltag

Dorsten/Hagen. BG Hagen ist beim Auswärtsduell in Dorsten ohne große Probleme. Zahner-Gothen kehrt nach Verletzung zurück, Nedzinkas wieder Topscorer.

Die Woche hat es für die Erstregionalliga-Basketballer der BG Hagen in sich. Gestern mussten die Schützlinge von Trainer Kosta Filippou zur Auswärtsfahrt bei der BG Dorsten antreten, morgen geht es schon wieder im Heimspiel gegen die Dragons Rhöndorf. Zum Auftakt des Doppelspieltags setzte sich das Filippou-Team mit einer überzeugenden Leistung zum 92:69 (50:38)-Sieg durch.

Wurde die eigentliche Partie am Sonntag wegen Sturmwarnungen noch spontan abgesagt, so hatten doch beide Seiten großes Interesse daran, dass Duell schnellstmöglich nachzuholen, weshalb die Entscheidung auf den Mittwochabend fiel. Auch wenn das für die Hagener zwei Duelle innerhalb kürzester Zeit zur Folge hatte.

Es war ein munterer Start in die Partie in der Baumann Arena und läutete, zumindest zu Beginn, noch ein Duell auf Augenhöhe ein. Während die Hagener sich ins Spiel einfanden, kamen die Gäste vor allem über ihren Guard Jonas Peters. „Im zweiten Viertel haben wir dann deutlich mehr Stops und Fastbreaks in unser Spiel bringen können“, freute sich BG-Coach Filippou über den verbesserten zweiten Spielabschnitt. Welchen die Hagener mit einem 50:38-Pausenvorsprung beendeten, da auch die Kräfte der personalgeschwächten Hausherren, im vergangenen Jahr noch das Überraschungsteam der Regionalliga, immer kleiner wurden.

Und auch nach dem Seitenwechsel zeigte das BG-Team, angeführt von einem wieder einmal stark aufspielenden Vytautas Nedzinskas sein Können und verschaffte sich über eine angriffslustige Offense und eine stabile Defense erstmals einen 20-Punkte-Vorsprung zur Mitte des dritten Viertels. „Ab da war das Spiel quasi schon entschieden“, wusste Filippou, zumal die Gastgeber aus Dorsten auf ihren verletzten Amerikaner Michael Nwabuzor verzichten mussten und sich zum Ende des dritten Abschnitts ihrem Schicksal ergaben.

Das Team von Franjo Lukenda steht aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz, vor dem SV Haspe 70 und musste sich in der Hälfte der Spiele bisher geschlagen geben. „Sie haben weder mit dem Abstieg, noch mit den Play-offs was zu tun und können daher befreit aufspielen“, hatte BG-Trainer Filippou im Vorfeld noch vor dem Lukenda-Team gewarnt.

Rückkehr von Zahner-Gothen

Doch auch das letzte Viertel konnte ohne große Überraschungen runter gespielt werden und alle Spieler noch einmal zu Punkten kommen.

Einzig Jonas Schlink fehlte aus beruflichen Gründen im Kader, mit dabei war dafür aber auch wieder der lange verletzte Hagener Spielmacher Pascal Zahner-Gothen, der nach fast zehnwöchiger Pause wieder für eine Viertelstunde auf dem Feld stand und zwei Punkte beisteuern konnte.

„Wir haben den Ball gut bewegt und durch die Reihen gebracht“, ist Kosta Filippou zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, bei welcher wieder einmal der Litauer Vytautas Nedzinskas mit 23 Punkten, davon sieben Dreier, zum Topscorer avancierte. „Die gesamte Mannschaft hat generell ein gutes Spiel abgeliefert“, war Filippou am Ende des Abends zufrieden mit dem Auftritt.

Durch den Sieg sind die Hagener nun wieder punktgleich mit dem fünften Tabellenplatz, ebenso wie die Citybaskets Recklinghausen, der Deutzer TV und die Hertener Löwen.

Vier Spieltage vor dem Saisonende wird es also noch einmal spannend für die Mannschaft von Kosta Filippou.

Blick geht zum nächsten Spiel

„Wichtig ist vor allem, dass sich keiner unserer Spieler verletzt hat und alle fit sind“, blickte Filippou schon gleich weiter auf die anstehende Aufgabe beim morgigen Heimspiel in der Otto-Densch-Halle. Denn mit den Dragons reist kein geringerer als der Tabellenzweite der Regionalliga-Tabelle nach Hagen an.