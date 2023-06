Bodybuilding „Bis zu 8000 Kalorien am Tag“ – so isst und trainiert ein Hagener Bodybuilder für seinen Wettkampf

Hohenlimburg. Bodybuilder Christian Wormstall (32) ist deutscher Meister in der freien Gewichtsklasse. So isst und trainiert er für seine Wettkämpfe.

Christian Wormstall (32) trainiert im Hohenlimburger Fitnessstudio Injoy Express. Aber er hält nicht nur seinen Körper fit, er betreibt Bodybuilding. Und das ziemlich erfolgreich: Im Mai dieses Jahres gewann er die Meisterschaft des Deutschen Bodybuilding- und Fitness-Verbandes (DBFV) in der höchsten Gewichtsklasse. Im Interview erzählt uns der gelernte Koch von seinem zeitintensiven Sport und wie er diesen mit Beruf und Alltag in Einklang bringt.

Herr Wormstall, wie kamen Sie zum Bodybuilding?

Christian Wormstall: Das war mit 16. Ich war eher schmächtig, bin schnell gewachsen und hatte eigentlich eine Rückenkrankheit, einen Rundrücken. Der Arzt hat gesagt, ich soll Physiotherapie machen. Der wiederum hat mir gesagt, dass das mit Physio nicht behandelbar ist und man schon richtiges Rückentraining machen sollte. Daraufhin bin ich ins Fitnessstudio und habe erstmal nur den Rücken trainiert. Die Fortschritte, die ich dabei gemacht habe, waren schneller als bei normalen Leuten. Ich habe da echt Spaß dran gefunden. Bodybuilding stand damals bei mir gar nicht auf der Agenda. Irgendwann wurde es immer mehr, ich habe andere Muskelgruppen trainiert und mich im Internet schlau gemacht. Auf einmal dachte ich mir: Das will ich machen. Es ist die ultimative Herausforderung, seinen Körper zu diesem Ausmaß zu treiben.

Bodybuilder Christian Wormstall posiert bei der Deutschen Meisterschaft. Foto: Julia WormstalL

Und dann ging’s rund?

Richtig Bodybuilding mache ich erst seit sechs Jahren. Man wächst da rein und macht viele Fehler, eignet sich vieles an. Dann schaut man sich die ersten Wettkämpfe an und denkt sich: Da könnte ich auch irgendwann mal stehen. Dann habe ich das ernst genommen und die Muskelgruppen richtig austrainiert. Ernährung spielt dabei eine große Rolle. Dann habe ich mir einen Coach gesucht, der mir dann noch besser erklärt hat, was man besser machen kann. Dann kam eins zum anderen, ich habe meine erste Diät gemacht und bin dann auf die Bühne gezischt. Das war dann insgesamt nach zehn Jahren. Von heute auf morgen geht das nicht. Bodybuilding ist ein Marathon, kein Sprint. Muskelmasse muss man sich durch viele intensive Trainings, aber auch genauso viele Regenerationsphasen aufbauen. Der Muskel wächst in der Regeneration und nicht beim Training.

Wie fing es dann mit Wettbewerben an?

2019 war der erste Wettkampf, die NRW-Meisterschaft für Newcomer. Danach habe ich direkt die Männerklasse 5 mitgemacht, da bin ich mit über 100 Kilogramm direkt reingerutscht. Beim ersten Wettkampf hatte ich 102 Kilo auf der Waage. Dann kam leider Corona und es gab keine Wettkämpfe. Man baut immer wieder über längere Phasen neue Muskeln auf, arbeitet an Schwachstellen. Ich habe mich dann während der Zeit speziell m auf meine Beine konzentriert. Dann bin ich 2021 das nächste Mal gestartet beim German Cup und da bin ich Vierter geworden. Laut Kampfrichtern passte das Gesamtpaket nicht zusammen, weil meine Beine immer noch zu dünn waren.

Und dann ging es zur Deutschen Meisterschaft?

Nach 2021 habe ich wieder eine eineinhalb Jahre lange Aufbauphase gemacht und habe einen großen Schritt von 105 auf 113,9 Kilogramm Bühnengewicht gemacht. Dieses Jahr bin ich bei der NRW-Meisterschaft Vizemeister geworden. Dadurch habe ich mich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die habe ich dann im Mai in der schwersten Klasse, ab 100 kg, gewonnen. Die ganzen Strapazen und Leidenswege haben sich bezahlt gemacht.

Wie bringen Sie Job, Sport und Alltag unter einen Hut?

Viele sagen immer dass sie keine Zeit haben und viel arbeiten müssen. Das müssen Bodybuilder auch. Wir legen unsere Zeit rund um das Training und vereinbaren das mit allem anderen. Jeder hat nur 24 Stunden am Tag, und es ist nur die Frage, wie effizient man das angeht. Gehe ich nach der Arbeit drei Stunden auf die Couch oder gehe ich zum Training? Powere ich mich aus, koche danach mein Essen und gehe dann noch eine Stunde auf die Couch? Man muss wissen, wofür man brennt. Es geht darum, was man aus seinem Leben macht. Es ist manchmal nicht einfach. Aber wenn das Feuer da ist, dann willst du das nicht missen. Manche lesen nach der Arbeit ein Buch, um herunterzukommen, ich schmeiße die Gewichte durch die Gegend.

Wie viel Disziplin benötigt man und wie oft gehen Sie trainieren?

Disziplin geht von unten bis nach oben, die ist auch nicht nur aufs Training bezogen. Aufs Schlafen, Essen, Regenerieren, aufs Dehnen. In der Aufbauphase gehe ich fünf Mal die Woche für 90 bis 120 Minuten. Länger ist nicht sinnvoll. In den Wettkampfphasen gehe ich sechs Mal die Woche, zuzüglich bis zu einer Stunde Cardio pro Tag, entweder direkt nach dem Training oder morgens auf nüchternen Magen. Dann kommt noch das Training für das Posen auf der Bühne dazu. Man muss auf der Bühne gut aussehen und lächeln. Das ist anstrengender als so manche Trainingseinheit. Zwei Regenerationstage braucht man schon. Für mich sind das aktive Pausentage, an denen ich spazieren gehe mit meiner Freundin oder den Wocheneinkauf erledige.

Wie oft essen Sie an einem Trainingstag?

In der Aufbauphase esse ich sechs Mal am Tag und mein Start liegt bei 4500 Kalorien. Das schraube ich dann bis 6000 bis zu 8000 Kalorien hoch, je nach Form-Update und Gewicht. Eiweiß baut die Muskulatur auf, aber Kohlehydrate sind das Entscheidende. Die machen, dass du mehr leisten kannst und dadurch der Muskel wächst. In Verbindung mit Eiweiß und Fett ist das perfekt. Das ist aber bei jedem Mensch anders. Manche brauchen mehr Fett oder weniger Eiweiß.

Was kommt dann auf den Teller?

Bei 8000 Kalorien isst man ein Kilogramm Reis, also das Rohgewicht, 800 Gramm Fleisch Fisch, 500 Gramm Gemüse, 120 bis 150 Gramm Haferflocken, 20 Eiklar, zwei Volleier, einen Apfel, eine Banane und ein halbes Kilo Magerquark. Und dann gibts noch einen Shake nach dem Training und eine Fettquelle wie Mandeln oder Walnüsse. Beim Training zwischendurch ein paar Kohlenhydrate.

Wie oft wird gesündigt?

In der Diät bin ich sehr strikt, dann nur mit Freigabe meines Coaches, wenn der Körper einen kleinen Schub braucht. Das regt dann den Stoffwechsel an. In der Aufbauphase mache ich das so, wie ich Lust und Laune habe. Montags bis freitags esse ich nach Plan, am Wochenende gönne ich mir gerne etwas extra dazu. Mal ein Eis, ein leckeres Dessert. Aber meistens abends, damit ich tagsüber meine Mahlzeiten reinkriege. Das Wichtigste ist, dass man sich nicht verrückt macht. Die Menge ist das Gift, jeden Tag sündigen – dann hält man nicht seine Form. Ein Tipp für Leute, die abnehmen wollen: Esst unter der Woche normal und gönnt euch am Wochenende etwas. Da freut man sich drauf und das ist ein kleines Belohnungsritual.

