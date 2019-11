Bodenröder rettet Hagen 11 Punkt in Nachspielzeit

Wenden. Hagen 11 hat den Abwärtstrend in der Landesliga gestoppt. In Wenden traf Tim Bodenröder zum 3:3 in der Nachspielzeit.

Die Fußballer der SpVg Hagen 1911 haben den Abwärtstrend in der Landesliga gestoppt: Nach drei Niederlagen in Folge kehrte der Tabellenzweite am 15. Spieltag mit einem Punktgewinn vom VSV Wenden zurück. Den umjubelten Ausgleich zum 3:3 (2:1) erzielten die Elfer dabei erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.